Le titre de Héros des forces armées populaires décerné à l'Institut aérospatial Viettel

Le président de la République, Luong Cuong, a remis, le 9 décembre, le titre de Héros des forces armées populaires à l'Institut aérospatial Viettel du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) en reconnaissance de ses excellentes réalisations dans la recherche et la production de produits d'armes stratégiques de haute technologie pour l'armée et la nation.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Présentant la cérémonie de remise des prix, Luong Cuong a souligné que les réalisations de l'institut ne sont pas seulement la fierté de la nation, mais aussi la réalisation d'une aspiration de longue date de la nation à posséder suffisamment de force et d'autonomie pour sauvegarder son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour la paix éternelle et la longévité du pays.

Il a attribué les succès de l'institut à la direction avisée du Parti et de l'État, aux directives de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense nationale et à la coordination étroite et active des ministères et des experts en ingénierie du groupe Viettel.

La tâche de construire une industrie de défense moderne et autonome est devenue plus urgente que jamais, a souligné Luong Cuong, exhortant l'institut à maîtriser et à développer des technologies modernes. Les tâches comprennent également l'achèvement de l'infrastructure de l'industrie de défense et des complexes de recherche, de test et de production conformes aux normes internationales, et la construction de centres de test et d'évaluation de la qualité des équipements de défense pour mieux soutenir les projets de recherche et de développement.

Le président a souligné l'importance de construire une organisation du Parti propre et forte, associée à la construction d'une unité "exemplaire et typique", et au développement de ressources humaines de haute qualité qui sont non seulement compétentes dans leur expertise mais aussi inébranlables dans leur idéologie politique.

Il a exprimé sa conviction qu'avec un sens élevé des responsabilités et une forte volonté, le groupe Viettel et son institut récolteront davantage de réalisations, contribuant à la construction d'une armée révolutionnaire, disciplinée, d'élite et moderne et de promouvoir la tradition héroïque des forces armées populaires.

Créé en 2014, l'Institut aérospatial Viettel est chargé de la recherche, de la conception et de la fabrication d'armes stratégiques de haute technologie. Au cours de la dernière décennie, il a accompli avec succès de nombreuses missions, apportant des contributions significatives à la construction de l'armée, au renforcement de la défense nationale et à la sauvegarde de la nation.

L'institut a introduit de nombreuses initiatives et solutions révolutionnaires qui ont permis de réduire les coûts, de minimiser les risques et de produire et de moderniser simultanément de nombreux types d'armes, d'équipements et de composants, répondant aux normes techniques et stratégiques les plus strictes en matière de formation et de préparation au combat.

Il a jusqu'à présent reçu l'Ordre de protection de la Patrie de première classe, huit certificats de mérite du ministère de la Défense et trois certificats de mérite du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam.

VNA/CVN