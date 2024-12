Le président de la République rencontre des femmes âgées exemplaires du pays

Le président de la République, Luong Cuong, a rencontré vendredi 6 novembre à Hanoï une délégation de femmes âgées exemplaires qui représentent les plus de 9 millions de femmes âgées à travers le pays participant au mouvement de développement des familles culturelles, prospères et heureuses.

>> An Giang : maisons solidaires, rêves partagés

>> Pour bien réduire la pression du vieillissement de la population

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président Luong Cuong a salué les contributions importantes des femmes âgées au développement du pays et les dernières réalisations de l'Association vietnamienne des personnes âgées et de l'Union des femmes vietnamiennes dans le processus de défense et de soins des femmes âgées et de promotion de leur rôle.

Soulignant que le pays se trouve face à de nouvelles opportunités pour entrer dans une nouvelle ère - celle d’essor national, le président a déclaré que ce grand objectif ne peut se réaliser lorsque le bloc de la grande union nationale est promu fortement, avec les efforts communs de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, dont les femmes âgées.

Le Parti et l’État promeuvent toujours les soins aux personnes âgées, y compris aux femmes âgées, les considérant comme une ressource très importante pour assurer la sécurité sociale et le développement national, a affirmé le dirigeant.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a demandé à l'Association vietnamienne des personnes âgées et à l'Union des femmes vietnamiennes de continuer de se coordonner étroitement pour élaborer des programmes significatifs afin que les femmes âgées puissent inspirer davantage les jeunes, en particulier les jeunes femmes, contribuant au renforcement du bloc de la grande union nationale dans le processus de développement et de la défense de la Patrie.

Il a également souligné l’importance de continuer à promouvoir le mouvement de développement des familles culturelles, prospères et heureuses.

Il a espéré que les femmes âgées continueront à promouvoir leur rôle pour contribuer à rendre le pays plus riche, plus prospère, plus civilisé et plus heureux.

VNA/CVN