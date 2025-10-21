Le président de la République d’Afrique du Sud effectuera une visite d’État au Vietnam

Le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, effectuera une visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre 2025.

Photo: AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à l’invitation du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, effectuera une visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre 2025.

VNA/CVN