Le PM exhorte la Défense aérienne et l’Armée de l’air à vaincre toute guerre d’agression

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mardi 21 octobre la Défense aérienne et l’Armée de l’air de se concentrer sur la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne, capable d’accomplir les missions confiées en toutes circonstances.

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, remet l'Ordre Hô Chi Minh à la première Région militaire

>> Le Premier ministre appelle la 5e Région militaire à poursuivre son héritage glorieux

>> Phan Van Giang reçoit le chef d’état-major général des Forces armées de la Biélorussie

Au nom du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, et des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses meilleurs vœux aux délégués à la cérémonie de réception du titre de "Héros des Forces armées populaires" et de célébration de la 62e Journée traditionnelle de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air.

Photo: VNA/CVN

À la tradition héroïque et aux grandes réalisations d’importance pour la cause révolutionnaire, l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie de l’Armée ont contribué la Défense aérienne et l’Armée de l’air, l’une des trois armées principales de l’héroïque Armée populaire du Vietnam, s’est-il félicité.

Le chef du gouvernement a appelé la Défense aérienne et l’Armée de l’air à promouvoir leur rôle de noyau sur le front antiaérien, toujours prêtes à combattre et à vaincre toute guerre d’agression de l’ennemi.

Elles doivent constamment innover la pensée stratégique et améliorer la préparation au combat pour la ferme défense précoce et à distance de la Patrie dans l’esprit de la Résolution N°44 du 24 novembre 2023 du Comité central du Parti du XIIIe mandat sur la "Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation" et des Résolutions sur la stratégie de défense nationale et la stratégie militaire, a-t-il indiqué.

Photo: VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de continuer à bien saisir la situation, à fournir des conseils stratégiques sur les questions militaires et de défense et les missions de combat pour la défense de la Patrie.

Elles doivent continuer à étudier et à faire la synthèse des leçons tirées des guerres pour la sauvegarde de la Patrie et des expériences des guerres récentes dans le monde ; à rechercher et à faire la synthèse des théories militaires, des arts militaires, des expériences pratiques de combat, à développer des méthodes de combat et des types d’opérations, en particulier dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire; et à répondre à la guerre de haute technologie, a-t-il recommandé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également ordonné de réaliser des percées dans l’industrie de la défense, d’appliquer la science et la technologie, la transformation numérique, d’élever les capacités de combat et de gestion.

La Défense aérienne et l’Armée de l’air sont demandées de gérer, de contrôler et de protéger fermement l’espace aérien national ; de surveiller et de contrôler strictement toutes les activités de vol des avions civils et militaires, au niveau national et international ; de protéger la sécurité des centres politiques, économiques et de défense.

Elles sont exhortées à se concentrer sur la recherche pour la construction du projet de "Dôme de défense antiaérienne durable", à aider à maintenir la sécurité et l’ordre dans les airs, à gérer les vols, à créer des conditions permettant aux activités économiques, touristiques et d’échanges commerciaux internationaux de se dérouler en toute sécurité et sans heurts.

Photo: VNA/CVN

En même temps, elles doivent en même temps continuer de bien remplir les fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production ; participer activement et contribuer à la construction d’une industrie aéronautique nationale autonome et moderne ; de continuer à bien assumer son rôle dans la résolution des catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage, l’éradication de la faim et la réduction de la pauvreté ; et renforcer et améliorer l’efficacité de la diplomatie de défense.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que l’histoire héroïque et glorieuse de 62 ans de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air est une grande valeur spirituelle, une source de force inégalée pour servir de "bouclier d’acier" protégeant le ciel de la Patrie dans la posture de défense stratégique nationale ; démontrant la volonté, le caractère et l’intelligence du Vietnam dans la nouvelle ère.

VNA/CVN