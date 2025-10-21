Le PM Pham Minh Chinh reçoit le gouverneur de la préfecture de Gunma

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, ce mardi 21 octobre à Hanoi, Yamamoto Ichita, gouverneur de la préfecture de Gunma (Japon), en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux du partenariat stratégique intégral Vietnam–Japon, caractérisé par une coopération substantielle, efficace et fondée sur une confiance politique croissante.

Photo : VNA/CVN

Le Japon demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam : premier partenaire en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération dans le domaine de la main-d’œuvre, troisième investisseur, et quatrième partenaire commercial et touristique. À l’occasion de la visite au Vietnam du Premier ministre japonais en avril 2025, les deux pays ont convenu de déterminer un nouveau pilier de coopération : la science, la technologie, l’innovation et la formation de ressources humaines de haute qualité.

La coopération décentralisée, culturelle et les échanges entre les peuples se renforcent. Plus de 630 000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient au Japon, dont près de 16 000 dans la préfecture de Gunma. En outre, plus de 2 000 entreprises japonaises sont actives au Vietnam, jouant un rôle clé dans la promotion des relations bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la cinquième visite du gouverneur Yamamoto Ichita au Vietnam et apprécié les efforts de sa préfecture pour promouvoir activement les liens d’amitié et de coopération, notamment avec la province de Ninh Binh, dans les domaines de l’économie, de l’investissement, du commerce, du tourisme, des ressources humaines et de la culture.

Il a proposé d’intensifier davantage les échanges dans la science, la technologie, l’innovation, les investissements, le travail, la formation, la culture et le tourisme, en visant des résultats concrets et mutuellement bénéfiques.

Le Premier ministre a invité la préfecture de Gunma à approfondir sa coopération avec les provinces vietnamiennes, notamment celles déjà partenaires comme Ninh Binh, via des projets spécifiques et pragmatiques, et à envisager de nouveaux partenariats avec d’autres localités. Il a également invité Gunma à participer au Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon prévu en novembre 2025, et à encourager ses entreprises à investir davantage au Vietnam dans des secteurs porteurs tels que l’aérospatiale, l’agriculture, l’industrie manufacturière, les technologies de soutien, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, les semi-conducteurs et l’agriculture de haute technologie.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien poursuivait ses efforts pour améliorer l’environnement des affaires, notamment en réduisant de 50% les délais et les coûts liés aux procédures administratives par rapport à 2024, en accélérant la numérisation et en levant les obstacles juridiques.

Il a proposé de renforcer la coopération dans la formation et la réception de main-d’œuvre qualifiée dans les domaines de l’innovation, de la science et technologie, des semi-conducteurs et des industries de sous-traitance. Il a également demandé à la préfecture de Gunma de continuer à soutenir la communauté vietnamienne locale par des politiques concrètes.

En conclusion, le Premier ministre a encouragé les échanges culturels et interpersonnels, notamment l’organisation de festivals et d’activités de promotion du patrimoine et des produits typiques des deux pays.

De son côté, le gouverneur Yamamoto Ichita s’est déclaré honoré de visiter le Vietnam pour la cinquième fois, exprimant sa solidarité avec les victimes vietnamiennes des catastrophes naturelles. Il a salué les contributions positives de la communauté vietnamienne à Gunma, et affirmé que plusieurs entreprises japonaises accompagnaient cette mission pour explorer les opportunités d’investissement au Vietnam.

Il a exprimé le souhait que le gouvernement vietnamien continue de soutenir les efforts de la préfecture de Gunma pour renforcer ses relations avec le Vietnam, conformément aux orientations données par le Premier ministre.

VNA/CVN