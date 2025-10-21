Assemblée nationale : bilan et orientations du développement socio-économique

L’Assemblée nationale entame le 21 octobre au matin, la première journée de travail de sa 10 e session, consacrée aux discussions en groupes sur l’évaluation des résultats du plan de développement socio-économique de 2025 et sur les prévisions pour 2026.

Les députés vont également examiner la situation budgétaire de 2025, le projet de budget de l’État et la répartition du budget central pour 2026, ainsi que le plan financier et budgétaire triennal 2026-2028. La mise en œuvre du plan d’investissement public et des fonds financiers publics hors budget a également été abordée.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale discutera des résultats de la mise en œuvre des résolutions relatives au plan quinquennal 2021-2025, notamment sur le développement socio-économique, la restructuration de l’économie, le plan d’investissement public à moyen terme, les finances nationales et la gestion de la dette publique. Les députés également donneront leur avis sur les plans financiers nationaux et d’investissement public pour la période 2026-2030, ainsi que sur les rapports du gouvernement, de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême concernant l’application de la Constitution, des lois et des résolutions parlementaires en 2025.

Selon le rapport du gouvernement, malgré un contexte mondial complexe et imprévisible, marqué par de nombreux défis et les séquelles persistantes de la pandémie de COVID-19, le Vietnam a atteint ou dépassé 22 des 26 principaux indicateurs socio-économiques, dont l’ensemble des indicateurs relatifs au bien-être social. Pour les années 2024 et 2025, le pays a également rempli les 15 objectifs socio-économiques fixés, confirmant la résilience et la capacité de reprise de l’économie vietnamienne. Le PIB de 2025 devrait enregistrer une croissance de plus de 8%, portant la croissance moyenne sur la période 2021-2025 à 6,3%, soit un niveau supérieur à celui de la précédente législature (6,2%).

Pour 2026, le gouvernement a défini 15 objectifs clés, dont une croissance du PIB d’au moins 10%, un PIB par habitant compris entre 5.400 et 5.500 dollars, une inflation moyenne de 4,5%, une productivité du travail en hausse de 8% et une réduction du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5%.

Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement entend poursuivre la promotion de la croissance tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en assurant les grands équilibres économiques. Il veillera également à un contrôle rigoureux de la dette publique et du déficit budgétaire, à l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, ainsi qu’à la restructuration de l’économie. Les efforts porteront sur l’amélioration du cadre institutionnel, la réforme de l’administration publique, le règlement des projets en suspens, le développement d’infrastructures stratégiques, la promotion de la culture, la garantie du bien-être social et l’amélioration des conditions de vie de la population.

