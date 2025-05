Le chef du PCV Tô Lâm reçoit la première secrétaire générale adjointe de l'ANC

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du PCV a déclaré que la visite de la responsable sud-africaine, qui coïncide avec une série d’événements importants au Vietnam, témoigne de la solidarité et des liens fraternels que l'ANC entretient avec le PCV, l’État et le peuple vietnamiens.

Rappelant les impressions positives de son récent entretien téléphonique de haut niveau avec le président de l’Afrique du Sud et président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, il a affirmé que la visite de Nomvula Mokonyane renforcerait les liens entre les deux partis et favoriserait l’amitié traditionnelle et la bonne coopération entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa conviction que l'ANC continuera à guider le peuple sud-africain vers la réalisation des objectifs fixés, la construction d’une nation prospère et le renforcement du rôle du pays dans la région et dans le monde.

Nomvula Mokonyane a transmis les sincères salutations du président de l'ANC et du président sud-africain Cyril Ramaphosa aux dirigeants du PCV, soulignant les liens de longue date entre le PCV et l'ANC, forgés au cours de leurs luttes respectives pour l’indépendance nationale.

Elle a exprimé la profonde admiration de l'ANC et du peuple sud-africain pour le Vietnam et le Président Hô Chi Minh, et a partagé à quel point elle était profondément émue d’avoir l’opportunité de rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

La première secrétaire générale adjointe de l’ANC a exprimé sa gratitude pour la solidarité et le précieux soutien apportés par le PCV et le peuple vietnamien aux luttes de l’ANC dans le passé, ainsi que lors des efforts actuels de reconstruction nationale de l’Afrique du Sud.

Elle a souligné que la visite de la délégation de l’ANC au Vietnam visait à mettre en œuvre les conclusions de l’entretien téléphonique de haut niveau d’avril entre le secrétaire général Tô Lâm et le président de l’ANC et du président sud-africain Cyril Ramaphosa, démontrant ainsi l’engagement de l’ANC à promouvoir la coopération entre les deux partis et les deux pays. Elle a exprimé l’espoir que les résultats fructueux de cette visite aideront l’ANC à définir ses politiques de construction et de réforme du parti, lui permettant ainsi de diriger le pays plus efficacement à l’avenir.

Photo : VNA/CVN

Informant le leader du PCV des résultats positifs de ses entretiens avec Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, lundi 19 mai, Nomvula Mokonyane a souligné la signature d’un protocole d’accord de coopération entre les deux partis, affirmant que ce document revêtait non seulement une importance politique, mais visait également une coopération concrète et substantielle dans les années à venir. Elle a exprimé le souhait d’accueillir de hauts dirigeants vietnamiens à la Conférence des partis politiques du G20 et au Sommet du G20 prévus en novembre en Afrique du Sud.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié Cyril Ramaphosa pour son invitation aux dirigeants vietnamiens, exprimant sa conviction que l’Afrique du Sud accueillera avec succès le Sommet du G20. Il a affirmé que le Vietnam enverrait des hauts dirigeants à cet événement.

Promouvoir la coopération

Il a exprimé le souhait d’accueillir prochainement Cyril Ramaphosa au Vietnam, afin de renforcer la confiance politique et de porter les relations entre les deux pays à une niuvelle hauteur. Il a salué la signature du protocole d’accord entre les deux partis et a suggéré que les organes compétents des deux partis élaborent des plans concrets pour mettre en œuvre les domaines de coopération convenus.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement, pilier essentiel de leurs relations bilatérales, soulignant l’important potentiel inexploité dans ce domaine. Elles ont également souligné l’importance de renforcer le partenariat en matière de défense et de sécurité nationales, ainsi que dans les domaines culturels et les échanges interpersonnels, afin d’accroître la connectivité et la solidarité entre les deux pays.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales d’intérêt commun et ont convenu que les deux parties et les deux pays poursuivront leur tradition de coordination et de soutien mutuel au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier l’ONU. Elles ont affirmé leur engagement à faire preuve de responsabilité internationale et à contribuer activement au mouvement progressiste et juste, ainsi qu’au développement prospère de leurs régions respectives et du monde.

VNA/CVN