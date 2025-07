Vietnam - Afrique du Sud : volonté de renforcer la coopération parlementaire

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Vu Hông Thanh, a rencontré le président du Conseil national des provinces, Refilwe Mtshweni-Tsipane, et s'est entretenu avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale sud-africaine, Annelie Lotriet, le 16 juillet, au Cap, dans le cadre de sa visite officielle du 13 au 16 juillet en Afrique du Sud.

Lors de ces entretiens, Vu Hông Thanh a félicité l'Afrique du Sud pour ses importantes réalisations en matière de développement national, notamment dans la mise en œuvre des objectifs du Plan national de développement 2030 visant à améliorer le niveau de vie et à réduire la pauvreté et les inégalités. Il a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance à son partenariat de coopération et de développement avec l'Afrique du Sud et considérait ce pays comme l'un de ses principaux partenaires dans la région.

Il a profité de l'occasion pour remettre une lettre du président Luong Cuong invitant le président sud-africain Cyril Ramaphosa à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre à Hanoï, ainsi qu'une lettre du Premier ministre Pham Minh Chinh remerciant Cyril Ramaphosa de l'avoir invité au sommet du G20 en Afrique du Sud en 2025 et invitant les dirigeants sud-africains à se rendre au Vietnam à un moment opportun.

De leur côté, les hauts dirigeants sud-africains ont hautement apprécié le voyage de Vu Hong Thanh, soulignant qu'il avait non seulement ouvert une nouvelle voie à la coopération interparlementaire, mais aussi créé une dynamique permettant aux deux pays de développer leurs relations dans des domaines clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la défense et la sécurité, au bénéfice du développement et de la prospérité des deux nations.

Ils ont exprimé leur admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et leur souhait d'étudier en profondeur la récente rationalisation de l'appareil administratif vietnamien.

Renforcer les échanges de visites

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale, tels que le Forum de partenariat intergouvernemental, le Comité commercial mixte et le Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Afrique du Sud, de renforcer les échanges et les réunions à tous les niveaux, de tirer pleinement parti du cadre de "partenariat pour la coopération et le développement" et d'œuvrer à l'établissement de relations plus solides et plus approfondies à l'avenir.

Concernant la coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de maintenir leur tradition de coordination et de soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. S'appuyant sur la solidité de leurs relations bilatérales, le Vietnam a appelé l'Afrique du Sud à envisager de soutenir ses candidatures auprès des organismes multilatéraux et internationaux, ainsi qu'à soutenir les efforts du Vietnam pour renforcer la coopération et contribuer aux programmes communs de l'Union africaine (UA) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

En matière de coopération économique, les deux parties ont convenu de finaliser prochainement une liste de 50 produits d'exportation potentiels vers leurs marchés respectifs. Elles se sont également engagées à renforcer la coopération touristique en simplifiant les procédures de visa et en facilitant l'investissement de leurs entreprises dans des secteurs clés tels que les véhicules électriques, la transformation des minéraux, les composants électroniques, les machines industrielles, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les logiciels et l'ameublement.

Mtshweni-Tsipane a souligné que les localités sud-africaines sont prêtes à nouer des partenariats avec leurs homologues vietnamiennes. Par ailleurs, Annelie Lotriet a déclaré qu'en tant qu'économies en développement, le Vietnam et l'Afrique du Sud peuvent apprendre l'un de l'autre en matière de gestion financière et économique, notamment sur des questions émergentes telles que la prévention de la cybercriminalité.

Les deux parties ont convenu de faire de la coopération parlementaire un pilier essentiel de leurs relations bilatérales, en favorisant les visites de haut niveau, les échanges au sein des commissions et l'engagement des législateurs. Elles se sont également engagées à renforcer la consultation et la coordination lors des forums parlementaires multilatéraux, notamment dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP) et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et ont convenu de négocier et de signer un protocole d'accord sur la coopération législative.

Elles ont également convenu de superviser conjointement la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux gouvernements et d'encourager les agences concernées à s'engager activement dans le dialogue et la négociation en vue de la signature d'accords fondamentaux, notamment un accord de non-double imposition, un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, un accord de coopération en matière de science, de technologie et d'innovation ; et un plan de mise en œuvre du protocole d'accord sur la coopération dans l'enseignement supérieur.

Le 14 juillet à Johannesburg, Vu Hông Thanh a tenu une séance de travail avec des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine (SACCI). Au cours de cette séance, le PDG de la SACCI, Alan Mukoki-Hlongwane, a proposé la création d'un conseil d'affaires composé de six à douze représentants de chaque pays, avec un mécanisme de réunions régulières pour discuter des opportunités de coopération et des objectifs communs.

Le vice-président Vu Hông Thanh a salué l'initiative et a déclaré qu'il transmettrait la proposition à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) pour discussion approfondie.

Le même jour, Vu Hông Thanh a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Afrique du Sud.

