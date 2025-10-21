Le SG Tô Lâm et le président finlandais assistent à la signature d' accords de coopération

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en Finlande, une cérémonie de signature d’accords de coopération bilatérale entre le Vietnam et la Finlande s’est tenue à la mi-journée du 21 octobre (heure locale) à Helsinki, en présence du secrétaire général du Parti Tô Lâm et du président finlandais Alexander Stubb.

Les documents signés comprennent : un mémorandum d’accord sur la coopération bilatérale dans les domaines de l’environnement, de la biodiversité et du changement climatique entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement et le ministère finlandais de l’Environnement ; un mémorandum d’accord entre le ministère vietnamien des Finances et le ministère finlandais des Affaires étrangères relatif à la promotion et à la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du Programme finlandais d’investissement public ; ainsi qu’un mémorandum d’accord entre le ministère vietnamien des Finances et l’Agence finlandaise de crédit à l’exportation.

La Finlande et le Vietnam ont établi leurs relations diplomatiques le 25 janvier 1973. L’ambassade de Finlande à Hanoï a été ouverte en 1974, tandis que le Vietnam a inauguré son ambassade à Helsinki à la fin de l’année 2005. Depuis plus de cinq décennies, les deux pays entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme fondées sur la confiance et la compréhension mutuelle.

La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm intervient à un moment symbolique, alors que les deux pays ont célébré en 2023 le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1973–2023). Cet événement marque non seulement un jalon historique du partenariat durable entre le Vietnam et la Finlande, mais ouvre également une nouvelle phase de coopération tournée vers les cinquante prochaines années.

Cette visite constitue une opportunité importante pour les deux parties d’évaluer les résultats obtenus, de définir de nouvelles orientations stratégiques et de dynamiser la coopération dans des domaines d’intérêt commun, contribuant ainsi à porter les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme à un niveau supérieur, au bénéfice mutuel des deux nations et de leurs peuples.

