Le président de la Chambre basse de Jordanie achève sa visite officielle au Vietnam

Dans la matinée du 6 février, le président de la Chambre des représentants de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, a quitté Hanoï, achevant sa visite officielle au Vietnam du 2 au 5 février 2026, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

>> Le leader du Parti plaide pour un renforcement des liens Vietnam - Jordanie

>> Le président de la Chambre des représentants de Jordanie visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

>> La délégation jordanienne rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette visite, le président de la Chambre basse de Jordanie a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et a déposé une gerbe de fleurs au Monument commémoratif des Héros tombés pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Le dirigeant jordanien s’est entretenu avec le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et les deux parties ont signé un mémorandum de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants de Jordanie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre Pham Minh Chinh, ont également reçu le président de la Chambre des représentants jordanienne.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de développer leurs relations et la confiance politiques, faisant du Vietnam et de la Jordanie des partenaires fiables et de premier plan l'un pour l'autre dans leurs régions respectives.

Concernant les questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu de renforcer leur soutien mutuel, leur coordination sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, du règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, et de coopérer aux efforts visant à promouvoir la paix, la résolution des conflits et et la reconstruction régionale, notamment à Gaza, dans le cadre du Conseil de la Paix, dont le Vietnam et la Jordanie sont membres.

Dans le cadre de la visite, le dirigeant jordanien a visité le Musée d’histoire militaire du Vietnam et la Cité impériale de Thang Long.

Établies en 1980, les relations diplomatiques entre le Vietnam et la Jordanie ont été renforcées par cette visite, première activité d’échange de délégation entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays, illustrant la volonté de la Jordanie de promouvoir une coopération globale avec le Vietnam, y compris la coopération parlementaire.

VNA/CVN