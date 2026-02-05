Le secrétaire général Tô Lâm reçu par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone

Dans l’après-midi du 5 février, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, à l’occasion de sa visite d’État au Laos.

>> Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général du PCV au Laos

>> Visite du secrétaire général du PCV au Laos, symbole des relations spéciales Laos - Vietnam

>> Le secrétaire général Tô Lâm informe le Laos des résultats du XIVe Congrès national du PCV

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa joie de se rendre de nouveau au Laos dans le cadre de son premier déplacement à l’étranger depuis son élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du XIVe mandat.

Il s’est félicité et a hautement apprécié les réalisations importantes obtenues récemment par le Laos, exprimant sa conviction que, sous la direction clairvoyante du Parti et la gestion efficace du gouvernement, le pays frère lao continuera de remporter de nouvelles victoires encore plus grandes.

Le dirigeant vietnamien a apprécié le rôle et les contributions directs et efficaces du Premier ministre lao, ainsi que des ministères, secteurs et localités du Laos, dans la promotion de la coopération bilatérale, réaffirmant que le Vietnam soutient pleinement le processus de renouveau et d’intégration internationale du Laos.

Il a souligné que les deux parties doivent continuer à approfondir le contenu du "lien stratégique", convenu par les deux pays en décembre 2025.

Tô Lâm a proposé de promouvoir et de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement ; de prioriser la connectivité des infrastructures de transport et d’énergie ; d’intensifier l’échange d’informations et le partage d’expériences en matière de gestion économique ; de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, de la transformation numérique, de l’innovation, l’application des sciences et des technologies ; de promouvoir la connexion des trois économies du Vietnam, du Laos et du Cambodge, conformément à la perception commune des trois parties.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a souligné que le choix du Laos comme première destination du programme d’activités extérieures du secrétaire général Tô Lâm, après le succès du XIVe Congrès national du PCV, témoigne de la priorité la plus élevée accordée aux relations entre les deux pays.

Il a hautement apprécié les résultats des entretiens de haut niveau tenus dans la matinée du 5 février et a souligné que, pour la première fois dans l’histoire, trois dirigeants clés du Vietnam se rendent ensemble au Laos, ce qui illustre le caractère exceptionnel des liens bilatéraux.

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre lao s’est dit convaincu que, sous la direction du PCV, avec à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuera de remporter de nouvelles victoires et de réaliser avec succès les objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et la vision à l’horizon 2045.

Il a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens frères pour l’aide précieuse, fidèle, opportune et efficace accordée au Parti, à l’État et au peuple laotiens tout au long de ces années.

Les deux dirigeants ont exprimé une forte convergence de vues sur les orientations de la coopération future dans divers domaines. Ils ont convenu de promouvoir le commerce bilatéral dans un esprit d’équilibre et de durabilité, tout en créant des conditions plus favorables pour les entreprises des deux pays afin qu’elles investissent et opèrent durablement sur les marchés respectifs.

Les deux parties ont en outre convenu de renforcer le partage d’informations, la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux ainsi que des mécanismes de coopération sous-régionaux.

VNA/CVN