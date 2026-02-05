Le SG Tô Lâm estime le rôle des fronts du Vietnam et du Laos dans l’édification nationale

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, dans l’après-midi du 5 février, à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu Kikeo Khaykhamphithoune, président du Front lao pour l’édification nationale.

Photos : VNA/CVN

Tô Lâm a hautement apprécié le rôle joué par le Front lao pour l’édification nationale ainsi que par l’Association d’amitié Laos - Vietnam dans la mobilisation et le rassemblement des différentes couches de la population lao, dans la promotion de la grande union nationale, contribuant ainsi à l’édification et à la défense de la Patrie lao socialiste. Il a souligné que ces organisations constituent également un pont de confiance entre les peuples des deux pays.

Le secrétaire général a indiqué que les documents du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam accordent une attention particulière au rôle du Front de la Patrie du Vietnam au sein du système politique. Il constitue la base politique du pouvoir populaire et un lien solide entre le Parti, l’État et le peuple. Il a proposé de continuer à consolider et à renforcer la coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam et le Front lao pour l’édification nationale, ainsi qu’entre les comités centraux des associations d’amitié des deux pays.

Les deux parties doivent intensifier les échanges d’expériences en matière de mobilisation populaire et de construction du bloc de grande union nationale ; coordonner étroitement la lutte contre les arguments fallacieux visant à déformer et à diviser les relations Vietnam - Laos ; participer à la mobilisation et à la création de conditions favorables permettant aux entreprises et commerçants des deux pays d’élargir leur coopération. Elles sont également appelées à promouvoir activement la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation, de la santé et de la protection sociale, ainsi qu’à coordonner l’organisation de programmes d’échanges entre les deux peuples.

Tô Lâm a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens soutiennent toujours et créeront les conditions les plus favorables afin que les organisations du Front des deux pays puissent fonctionner efficacement.

De son côté, le président du Front lao pour l’édification nationale, Kikeo Khaykhamphithoune, a remercié Tô Lâm pour ses appréciations et ses orientations, soulignant qu’il s’agit de contenus importants permettant aux organisations du Front des deux pays d’améliorer l’efficacité de leurs activités et de leur coordination dans les temps à venir.

Les deux organisations du Front coopéreront étroitement pour mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération, valoriser pleinement leur rôle et contribuer aux réalisations communes de chaque pays ainsi qu’aux relations bilatérales. Les associations d’amitié des deux pays continueront de promouvoir la diplomatie populaire, apportant une contribution importante aux relations Vietnam - Laos.

Dans la soirée du même jour, Tô Lâm et le secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et son homologue lao Saysomphone Phomvihane, et des responsables des deux pays, ont assisté à la cérémonie de nouage des fils de coton aux poignets, - une coutume traditionnelle de longue date du peuple lao, symbolisant la paix et la chance pour les personnes honorées.

Photos : VNA/CVN

Par la suite, les trois hauts dirigeants vietnamiens ont participé au banquet officiel offert par le dirigeant lao Thongloun Sisoulith.

VNA/CVN