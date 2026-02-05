Vers un approfondissement de la coopération de défense Vietnam - Laos

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au Laos, le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, a eu une entrevue, jeudi 5 février à Vientiane, avec son homologue lao, le général Khamliang Outhakaysone.

Le général Phan Van Giang a rappelé la signification politique de la visite du secrétaire général Tô Lâm, s'agissant de son premier déplacement à l'étranger après le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), ce qui témoigne de la priorité absolue et de l'importance stratégique accordées par Hanoï à ses relations avec Vientiane.

De son côté, le général Khamliang Outhakaysone a salué le succès du XIVe Congrès national du PCV ainsi que les progrès socio-économiques remarquables accomplis par le pays ces derniers temps, se déclarant convaincu que le Vietnam continuera d’atteindre de nombreuses réalisations plus grandes et plus notables.

Il a réitéré la gratitude éternelle du Laos envers le Vietnam pour son soutien sincère et ses contributions énormes, tant durant les luttes passées pour l'indépendance que dans la phase actuelle d’édification, de développement et de protection de la souveraineté nationale.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en œuvre globale, profonde et substantielle de la coopération bilatérale en matière de défense. Ils ont réaffirmé que leurs armées respectives demeurent des forces pionnières dans l'application des orientations fixées par de hauts dirigeants des deux pays, contribuant à la préservation de la paix et de la stabilité de chaque nation.

À cet égard, le général Phan Van Giang a exhorté les deux parties à coordonner étroitement l'exécution du plan de coopération 2026, en mettant l'accent sur les échanges stratégiques, la préparation du Dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres au Vietnam, ainsi que sur la protection des frontières et la formation du personnel.

Face à un contexte international marqué par de multiples incertitudes, les deux ministres ont souligné la nécessité de renforcer davantage la solidarité et la cohésion, non seulement entre le Vietnam et le Laos, mais aussi avec le Cambodge.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a officiellement invité le général Khamliang Outhakaysone à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2026 pour participer à la réunion annuelle des ministres de la Défense Vietnam - Laos - Cambodge et aux exercices conjoints sur la gestion des défis de sécurité non traditionnels.

