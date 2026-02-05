Le secrétaire général Tô Lâm informe le Laos des résultats du XIVe Congrès national du PCV

Dans la matinée du 5 février à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a coprésidé, avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, une réunion consacrée à l’information sur les résultats du XIV e Congrès national du PCV, ce dans le cadre de sa visite d’État au Laos.

Photo : VNA/CVN

Le leader du PCV a affirmé que ce congrès était véritablement un congrès de la solidarité et de l’unité, reflétant la volonté, le courage politique, l’aspiration, la détermination et la force culturelle de la nation vietnamienne et du Parti dans une nouvelle phase de développement du pays. Il a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l’État et au peuple lao frères pour leur attention constante, leur suivi et leur soutien à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie vietnamienne en toutes circonstances.

Le congrès a non seulement atteint un haut degré de consensus sur le contenu des documents et des programmes d’action, mais a également témoigné d’une grande unité et concentration dans le travail du personnel, notamment dans la sélection du Comité central du Parti du XIVe mandat. Le congrès a élu un Comité central composé de 200 membres. Lors de la première réunion du Comité central, celui-ci a élu le Bureau politique, le Secrétariat, le secrétaire général, a-t-il précisé.

Tô Lâm a affirmé que les membres du Comité central du XIVe mandat sont des représentants éminents des près de 5,6 millions de membres du Parti, réunissant pleinement les critères de moralité, de prestige, de compétence et de qualification, et ayant obtenu une grande confiance du Congrès pour assumer d’importantes responsabilités. Il a indiqué que le congrès avait également approuvé des décisions d’une portée historique visant à réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques à l’horizon de 100 ans.

À cette occasion, il a exprimé ses sincères remerciements pour le message de félicitations adressé par le PPRL à l’occasion du succès du congrès. Il a affirmé que le PCV attache toujours une importance primordiale au renforcement et au développement continus des relations spéciales Vietnam-Laos, considérant le succès du Laos comme le sien propre.

Le Vietnam poursuivra sa coordination étroite avec le Laos pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau, intensifier les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière de direction et de gestion, et promouvoir une coopération globale dans tous les domaines, a affirmé Tô Lâm.

Prenant la parole à la réunion, Thongloun Sisoulith a remercié le secrétaire général Tô Lâm pour l’information directe fournie sur les résultats du XIVe Congrès national du PCV, démontrant ainsi l’estime particulière et la fidélité constante du PCV à l’égard du PPRL.

Il a fait part de son impression et de sa haute appréciation des acquis obtenus par le Vietnam, qui ont permis au pays de disposer d’un système politique solidement stable, d’une société sûre et d’une économie en croissance continue à un rythme élevé, tout en renforçant son rôle et sa position sur la scène régionale et internationale. Il a salué le travail de préparation et d’organisation du XIVe Congrès, marqué par de nombreuses innovations, notamment la modernisation, l’application des technologies de l’information et l’utilisation de tablettes numériques en remplacement des documents papier, considérées comme des expériences précieuses.

Photo : VNA/CVN

Il a exprimé sa conviction que, sous la direction clairvoyante du glorieux PCV, avec à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien continuera de remporter de nouvelles réalisations encore plus importantes dans l’œuvre de Renouveau, en mettant en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès. Le succès du XIVe Congrès du PCV constitue une source d’encouragement majeur et une leçon d’expérience précieuse pour le Parti et le peuple lao.

Le dirigeant lao a, enfin, exprimé le souhait que les deux parties se tiennent fermement la main, avancent ensemble, franchissent de nouveaux seuils de développement et entrent côte à côte dans une nouvelle ère, afin de réaliser les objectifs fixés par les deux Partis.

VNA/CVN