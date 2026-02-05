Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Laos

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, dans l’après-midi du 5 février à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam au Laos ainsi que la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant dans ce pays.

Ont également assisté à la rencontre le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que les membres de la délégation vietnamienne de haut rang, entre autres.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné que l’Ambassade du Vietnam au Laos s’attache en permanence à soutenir la communauté vietnamienne afin qu’elle puisse vivre et travailler en toute sécurité, contribuer activement au développement socio-économique du Laos, tout en maintenant de nombreuses activités concrètes tournées vers la Patrie.

Prenant la parole lors de la rencontre, Tô Lâm a informé avec satisfaction la communauté vietnamienne des résultats du XIVe Congrès national du Parti, qui a défini la vision et les orientations de développement du pays pour l’avenir. L’objectif général consiste à préserver un environnement de paix et de stabilité, à assurer un développement rapide et durable du pays, à améliorer de manière globale le niveau de vie de la population, à renforcer l’autonomie stratégique, l’autosuffisance et la confiance.

À propos de sa visite d’État au Laos, le leader du Parti a indiqué avoir eu des entretiens avec les hauts dirigeants lao. Les deux parties ont convenu de nombreuses mesures importantes visant à approfondir davantage les relations bilatérales, notamment par l’enrichissement du contenu de la notion de "lien stratégique".

Tô Lâm a souhaité que la communauté vietnamienne au Laos continue de promouvoir l’unité, de respecter strictement les lois du pays d’accueil, de préserver la langue vietnamienne, la culture vietnamienne et les valeurs traditionnelles positives des relations spéciales Vietnam - Laos.

Il a également demandé à l’ambassade du Vietnam et aux représentations vietnamiennes au Laos de poursuivre efficacement la protection des citoyens, l’assistance juridique et la création de conditions favorables permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de se tourner vers la Patrie, d’investir et de contribuer au développement du pays.

À l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses vœux de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de réussite au personnel des représentations vietnamiennes au Laos ainsi qu’à l’ensemble de la communauté vietnamienne.

