Visite du secrétaire général du PCV au Laos, symbole des relations spéciales Laos - Vietnam

Le site électronique du journal Pasaxon , organe du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), a publié jeudi 5 février un article saluant la visite d’État au Laos du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, comme un symbole de la cohésion stratégique entre les deux pays.

L’article souligne que, pour le Parti, l’État et le peuple lao, cette visite revêt une importance politique et diplomatique exceptionnelle, marquant un nouveau jalon dans la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays frères. Elle revêt en outre une forte portée symbolique, puisqu’il s’agit de la première visite à l’étranger de Tô Lâm depuis sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV lors du XVIe Congrès national.



La visite intervient après la tenue réussie des congrès des deux Partis, qui ont défini les orientations majeures de développement pour la nouvelle phase, offrant une occasion privilégiée de renforcer les échanges stratégiques, de partager les expériences en matière de direction, de gestion du développement et d’édification du Parti, et de s’accorder sur des orientations à long terme afin d’approfondir davantage les relations bilatérales.

Les deux pays réaffirment l’importance de maintenir une confiance politique au plus haut niveau, considérée comme le fondement essentiel de la coopération dans tous les domaines.

Un axe central de la visite porte sur la coopération dans l’économie, l’investissement et le commerce, un pilier de plus en plus important des relations bilatérales. Le Vietnam figure parmi les trois principaux investisseurs étrangers au Laos, avec plus de 240 projets valides représentant environ 5,5 milliards de dollars de capitaux enregistrés, injectés principalement dans l’énergie, l’exploitation minière, l’agriculture et la foresterie, les télécommunications, la finance et les services. Les échanges commerciaux bilatéraux, longtemps maintenus entre 1,6 et 1,7 milliard de dollars par an, ont bondi à près de 3 milliards de dollars l’an dernier.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la coopération dans l’éducation, la formation et le développement des ressources humaines demeure l’un des piliers les plus durables des relations spéciales, le Vietnam accueillant le plus grand nombre d’étudiants lao, avec environ 14.000 à 16.000 personnes actuellement en formation.

La visite vise également à renforcer la coordination bilatérale dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN et des mécanismes de coopération sous-régionaux.

En conclusion, l’article souligne que le choix du Laos comme première destination étrangère du plus haut dirigeant du PCV confirme une vision stratégique commune, créant un nouvel élan pour les liens spéciaux entre les deux pays, approfondissant leur cohésion stratégique et ouvrant des perspectives plus élevées dans la nouvelle phase de développement.

VNA/CVN