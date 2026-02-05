Le président de l’AN du Vietnam rencontre son homologue lao

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général Tô Lam au Laos, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue jeudi 5 février à Vientiane avec le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane.

Lors de la rencontre avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, le dirigeant lao a salué l'importance singulière de cette visite, la qualifiant de jalon historique intervenant au lendemain des succès respectifs du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du XIIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Les deux dirigeants ont souligné l'efficacité de leur dialogue de haut niveau, lequel reflète une vision stratégique commune sur les relations bilatérales et réaffirme la nature exceptionnelle des liens stratégiques qui unissent les deux nations.

Saysomphone Phomvihane a chaleureusement félicité le Vietnam pour ses accomplissements socio-économiques majeurs, sa stabilité politique, l’amélioration de la vie des populations et sa position croissante sur la scène internationale, y voyant une source d'inspiration pour l'édification du Laos.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers l’organe législatif vietnamien pour son soutien substantiel et efficace, notant que malgré les situations mondiales complexes, la coopération bilatérale n'a cessé de s'approfondir dans tous les domaines allant de la politique, de la défense et à l'économie, au commerce.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a salué les réformes historiques entreprises par le Laos depuis quarante ans ainsi que la mise en oeuvre avec succès de la Résolution du XIe Congrès et du 9e Plan quinquennal du développement socio-économique. Il s’est déclaré convaincu que sous la direction clairvoyante du PPRL, le pays surmontera les défis et difficultés actuels pour atteindre les objectifs de son développement quinquennal.

Il a réitéré que le Vietnam accorde toujours la priorité absolue à sa relation "unique au monde" avec le Laos, tout en s'engageant à soutenir fermement le processus de défense, d’édification et de renouveau nationaux de son voisin.

Il a également échangé des informations sur la vie politique du pays, notamment les préparatifs des élections législatives prévues en 2026 au Vietnam, la célébration du 80e anniversaire du premier suffrage universel dans le pays.

Les deux dirigeants se sont félicités du dynamisme de la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la coopération parlementaire, illustrée par la publication récente d'un ouvrage commémorant cinquante ans de relations entre les deux Assemblées nationales, outil précieux pour sensibiliser les jeunes générations à cette amitié séculaire.

En outre, une coopération étroite au sein des forums parlementaires multilatéraux, notamment dans le cadre de l'Union interparlementaire (UIP) et de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), a contribué de manière significative à renforcer la position et le prestige de chaque pays, tout en faisant entendre une voix commune en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région.

En conclusion, les deux parties ont convenu d’intensifier la supervision de la mise en œuvre des accords de haut niveau et de renforcer la coopération entre les commissions parlementaires ainsi que les échanges entre les groupes de députés d'amitié. Elles ont instruit leurs services respectifs de préparer un nouveau protocole de coopération adapté aux enjeux contemporains.

À l'approche du Nouvel An lunaire 2026, Saysomphone Phomvihane a formulé des meilleurs vœux pour le peuple vietnamien, souhaitant que l'amitié indéfectible entre le Vietnam et le Laos demeure éternelle.

