À Lâm Dông, la vice-présidente de la République demande des procédures électorales conformes à la loi

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a inspecté jeudi 5 février les préparatifs électoraux dans la province de Lâm Dông, soulignant la nécessité de veiller à ce que toutes les étapes des prochaines élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 se déroulent de manière rigoureuse, transparente et conforme à la loi.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion de travail avec le Comité électoral provincial du quartier de Phan Thiêt, elle a salué les préparatifs proactifs et méthodiques de la province et a souligné l’importance particulière des élections à venir, compte tenu de la récente fusion administrative de Lâm Dông et de la mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, entraînant des changements importants dans la répartition de la population, la composition ethnique, la diversité religieuse et le relief.

Elle a demandé à la province de respecter scrupuleusement les procédures établies par le Conseil électoral national, afin de garantir le succès des élections, non seulement en termes de calendrier, mais aussi de qualité du personnel, de structure et de représentativité. Elle a insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux à chaque étape et de sa conformité avec la réglementation, afin d’éviter toute erreur de procédure.

Plus tôt dans la matinée, la vice-présidente a effectué une inspection sur place au bureau de vote N°16 du quartier de Phan Thiêt. Elle a encouragé le personnel électoral à porter une attention particulière aux installations, à l’état de préparation technique et aux plans d’urgence, réaffirmant qu’une préparation minutieuse est essentielle pour garantir le bon déroulement, la sécurité et le succès du processus électoral.

Luu Van Trung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité électoral provincial, a informé la délégation de l’état d’avancement des principales mesures préparatoires aux élections.

À ce jour, Lâm Dông a mis en place 124 comités électoraux communaux, conformément à la loi. Les municipalités ont également établi 2.301 bureaux de vote et désigné les équipes électorales correspondantes.

Lâm Dông compte six circonscriptions pour les élections des députés à l’Assemblée nationale (17 députés à élire), 38 circonscriptions pour les élections des députés au Conseil populaire provincial (85 députés) et 1.004 circonscriptions pour les élections des députés aux Conseils populaires communaux (2.949 députés).

Au 31 janvier, le Comité électoral provincial avait reçu 25 dossiers de candidature pour les élections de la XVIe législature, 153 pour le Conseil populaire provincial et 5.679 pour les Conseils populaires communaux. Les candidates représentent une proportion relativement élevée, soit 48% aux élections de l’Assemblée nationale, 40,6% aux élections des conseils populaires provinciaux et 35,39% aux élections des conseils populaires communaux.

La proportion de candidats issus des minorités ethniques reflète les caractéristiques démographiques de la province : 32% aux élections de l’Assemblée nationale, 14,29% aux élections des conseils populaires provinciaux et 11,11% aux élections communales.

VNA/CVN