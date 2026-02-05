Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao Sonexay Siphandone

Dans le cadre de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, jeudi 5 février à Vientiane, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Pham Minh Chinh a chaleureusement félicité le Laos pour les réalisations importantes, globales et historiques obtenues après 40 ans de processus de Renouveau, ainsi que pour le succès du XIIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL). Il a également adressé ses félicitations à son homologue pour sa réélection au Bureau politique du PPRL, témoignant d’une confiance et d’une haute appréciation envers ses capacités de direction et de ses contributions importantes au développement national.

Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que, sous la direction de Sonexay Siphandone, le gouvernement lao réalisera avec succès le 10e Plan quinquennal de développement socio - économique (2026 - 2030), édifiant un pays pacifique, indépendant, autonome et prospère, renforçant ainsi la position du pays sur la scène régionale et internationale.

Pour sa part, le chef du gouvernement lao a souligné l’importance historique de la visite d’Etat du secrétaire général Tô Lâm au Laos, avec la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ce qui témoigne d'une confiance politique absolue et d'un attachement indéfectible entre les deux Partis et les deux États.

Il a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement vietnamien pour son soutien énorme, opportun et efficace, soulignant que la détermination personnelle du Premier ministre Pham Minh Chinh a contribué à l’efficacité de la "relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale" entre les deux nations.

Saluant les performances socio-économiques remarquables du Vietnam pour la période 2021-2025, il s'est dit convaincu que le pays voisin continuera d’atteindre des acquis plus grands pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Passant en revue la coopération bilatérale, les deux Premiers ministres se sont félicités de l'intégration d'un nouveau concept de "lien stratégique" dans leurs relations, défini comme un engagement politique à long terme portant sur la vision, les intérêts et l'action.

Les deux parties ont convenu que la coopération en matière de défense et de sécurité continuerait de jouer un rôle clé, contribuant à garantir la sécurité et la stabilité de chaque pays. La coopération économique, commerciale et d'investissement devrait obtenir des progrès remarquables et constituer un moteur important des relations bilatérales.

Ils ont également insisté sur les résultats notables de la coopération bilatérale dans le commerce, l’investissement, la banque et la finance.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2025. Le Vietnam consolide sa position d'investisseur majeur au Laos avec un capital cumulé de 6,21 milliards de dollars répartis sur 276 projets. Une percée financière et bancaire a également été soulignée avec le déploiement des paiements transfrontaliers en monnaies nationales via les codes QR, facilitant ainsi le commerce et le tourisme tout en réduisant la dépendance aux devises tierces.

La coopération bilatérale s'illustre aussi par des succès tangibles dans les domaines de l'éducation, avec près de 11.000 étudiants lao formés au Vietnam, et de la culture, notamment à travers la reconnaissance par l'UNESCO du complexe Hin Nam No - Phong Nha - Ke Bàng comme premier site naturel mondial transfrontalier de la région.

Les deux dirigeants ont salué l'achèvement de projets d'infrastructure stratégiques, tels que le quai n°3 du port de Vung Ang, le Parc de l'amitié Lào - Viêt à Vientiane et l'hôpital de la province de Houaphan.

Pour l'avenir, ils ont convenu d'accélérer les projets dans les secteurs de l'énergie, des transports, des mines, de l’éducation et de la transformation numérique afin d'approfondir davantage cette solidarité unique.

À l'approche du Nouvel An lunaire 2026, le Premier ministre Sonexay Siphandone a adressé ses meilleurs vœux au gouvernement et au peuple vietnamien, souhaitant que les liens entre les deux pays continuent de se développer dans cette nouvelle ère de développement.

