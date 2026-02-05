Le secrétaire général du PCV rencontre le président de l’AN du Laos

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, dans l’après-midi du 5 février à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane.

>> Visite du secrétaire général du PCV au Laos, symbole des relations spéciales Laos - Vietnam

>> Le secrétaire général Tô Lâm informe le Laos des résultats du XIVe Congrès national du PCV

>> Le secrétaire général Tô Lâm reçu par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Laos

Tô Lâm a hautement apprécié le rôle, les responsabilités et les contributions importantes de l’Assemblée nationale lao dans la concrétisation et la mise en œuvre efficace de la stratégie de développement national.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a affirmé qu’en toute circonstance, le Vietnam attache toujours la plus haute importance et accorde une priorité absolue à la relation spéciale "unique en son genre" avec le Laos, tout en soutenant fortement et globalement l’œuvre de protection et d’édification nationale du Laos. Il a exprimé sa profonde reconnaissance pour l’aide immense, sincère et précieuse que le Parti, l’État et le peuple lao ont apportée au Vietnam au fil des années.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes et globales ces dernières années. Il a souligné que le choix du Laos comme premier pays visité par le secrétaire général Tô Lâm dans ses activités extérieures après le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que la conduite de la première délégation étrangère de haut niveau à visiter le Laos après le XIIe Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao, illustrent de manière vivante l’importance et la priorité accordées aux relations Laos - Vietnam.

Il a également fait part de son impression très positive concernant les entretiens de haut niveau tenus dans la matinée du 5 février et souligné que la présence conjointe au Laos de trois dirigeants clés du Vietnam témoignait du caractère tout à fait particulier des relations entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont réjouis de constater la coopération étroite et efficace entre les deux organes législatifs. Les activités de coopération entre les commissions et organes parlementaires sont mises en œuvre sous des formes diverses et flexibles, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre des forums interparlementaires régionaux et internationaux. Ils sont convenus de continuer à approfondir le contenu du "lien stratégique", convenu par les deux pays en décembre 2025.

Saysomphone Phomvihane a remercié Tô Lâm pour son attention et ses orientations étroites en faveur du renforcement de la coopération entre les deux organes législatifs. Il a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec l’Assemblée nationale du Vietnam afin de superviser efficacement la mise en œuvre des accords signés, notamment les projets économiques majeurs.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges réguliers de visites de haut niveau, entre les dirigeants des deux Assemblées nationales et entre leurs commissions ; d’élargir et d’améliorer sans cesse l’efficacité de la coopération dans les domaines de l’économie et du commerce, de la sécurité et de la défense, des échanges entre les peuples et les localités ; de renforcer la coopération, les échanges et le partage d’expériences, notamment dans l’élaboration et le perfectionnement des institutions et des cadres juridiques.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre une coordination étroite et de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, de renforcer les consultations et la coordination des positions sur les questions internationales et régionales, conformément aux intérêts et préoccupations de chaque pays et en harmonie avec la position commune de l’ASEAN et des parties concernées, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement.

VNA/CVN