Le leader du Parti plaide pour un renforcement des liens Vietnam - Jordanie

Le Vietnam et la Jordanie doivent continuer à renforcer leurs relations bilatérales et la confiance politique, s'efforcer de devenir des partenaires de confiance l'un pour l'autre, mettre en œuvre efficacement les accords existants et développer leur coopération en matière de défense et de sécurité, de développement économique et de croissance durable.

Photo : VNA/CVN

Ce point de vue commun a été exprimé le 3 février lors d'une réception organisée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en l'honneur du président de la Chambre des représentants jordanienne, Mazen Turki El Qadi, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé l'engagement ferme du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à consolider et à promouvoir davantage l'amitié et la coopération traditionnelles avec la Jordanie, pour le bénéfice des deux nations et pour la paix et le développement régionaux et mondiaux.

Le président de l'Assemblée nationale, Mazen Turki El Qadi, a félicité le Vietnam pour la réussite du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam et a adressé ses félicitations au secrétaire général To Lam pour sa réélection.

Transmettant les salutations du roi Abdallah II Ibn Al-Hussein au chef du Parti et aux autres hauts responsables vietnamiens, le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance que la Jordanie et le roi accordent personnellement aux relations avec le Vietnam. Il a noté qu'à la suite de la visite du roi en novembre 2025, les pouvoirs exécutif et législatif jordaniens ont été activement mobilisés pour renforcer la coopération bilatérale.

Saluant les réussites socio-économiques du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale, Mazen Turki El Qadi, a déclaré que la Jordanie souhaitait intensifier sa coopération et le partage d'expériences avec le Vietnam dans les domaines où ce dernier excelle, notamment les sciences et technologies et les industries de pointe émergentes.

Évoquant les résultats concrets de ses entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que les deux pays disposaient encore d'un vaste potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de la défense et de la sécurité, de l'agriculture, de la santé et du tourisme. Il a affirmé que le Parlement jordanien est prêt à soutenir et à faciliter une coopération plus étroite et plus efficace entre les deux gouvernements, dans l'intérêt des deux peuples.

Sur les questions régionales et internationales, les deux parties sont convenues de renforcer leur soutien mutuel et la coordination de leurs positions, dans le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et de régler leurs différends par des moyens pacifiques, par le dialogue, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Elles sont également convenues de collaborer pour apporter des contributions concrètes à la consolidation de la paix, au règlement des conflits et à la reconstruction post-conflit dans la région, notamment en participant activement et de manière responsable aux efforts du Conseil de paix visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza, conformément au droit international, à la Charte des Nations unies et à leur position constante sur la question palestinienne.

VNA/CVN