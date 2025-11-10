10e session de la XVe AN

Examen des questions de personnel et discussion sur deux projets de loi majeurs

Poursuivant sa 10 e session, la XV e Assemblée nationale se réunit ce lundi matin 10 novembre pour examiner les questions de personnel relevant de sa compétence.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Au cours de la séance de l’après-midi, les députés devront débattre en séance plénière de deux projets de loi : le projet de loi sur la population et le projet de loi sur la prévention des maladies.

Le projet de loi sur la population définit le champ d’application couvrant la communication, la sensibilisation et l’éducation en matière de population ; le maintien du taux de fécondité de remplacement ; la réduction du déséquilibre du sexe à la naissance ; l’adaptation au vieillissement démographique ; ainsi que l’amélioration de la qualité de la population et les conditions garantissant la mise en œuvre des politiques y afférentes.

Le texte prévoit notamment des mesures destinées à stabiliser le taux de fécondité, actuellement en baisse au Vietnam, et à limiter le déséquilibre du sexe à la naissance. Il interdit strictement toute pratique de sélection du sexe de l’enfant à naître et met l’accent sur la sensibilisation et l’éducation afin de ramener le ratio des naissances à un équilibre naturel.

Pour faire face au vieillissement de la population, le projet de loi propose des politiques de soutien à la prise en charge des personnes âgées et au développement des ressources humaines dans ce domaine. En outre, il introduit des dispositions visant à améliorer la qualité de la population, notamment par la mise en place de consultations prénuptiales, de dépistages et de diagnostics prénataux et néonataux, ainsi que par la promotion de l’éducation à la santé reproductive. Le texte souligne également la nécessité d’intégrer les facteurs démographiques dans les stratégies et programmes de développement socio-économique, et précise les responsabilités de l’État dans la gestion de la politique démographique.

Le projet de loi sur la prévention des maladies comprend six chapitres et quarante et un articles. Par rapport à la législation actuelle, plusieurs nouveautés sont introduites, notamment en matière de lutte contre les maladies non transmissibles. Le texte prévoit des mesures de prévention, de détection précoce, de gestion et de traitement communautaire des maladies non transmissibles, ainsi que des actions ciblées pour les personnes à haut risque.

Concernant la santé mentale, le projet de loi définit les facteurs de risque, les mesures de prévention et de détection précoce des troubles mentaux, et précise les droits et responsabilités des organismes, des organisations et des citoyens dans ce domaine.

En matière de nutrition préventive, le texte énonce les principes de la nutrition pour la prévention des maladies et fixe des orientations spécifiques pour certains groupes : femmes enceintes, mères allaitantes, enfants de moins de deux ans, élèves, travailleurs et personnes âgées.

Enfin, le projet de loi met l’accent sur les conditions nécessaires à la prévention des maladies : promotion de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, transformation numérique du secteur de la santé, formation et développement du personnel médical, financement de la prévention et création d’un Fonds pour la prévention des maladies.

VNA/CVN