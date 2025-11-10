Renforcer la coopération maritime entre le Vietnam et la Grèce

Le 10 novembre à Hanoï, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, a reçu Gabriel Petris, consul honoraire du Vietnam à Piraeus (Grèce) et président du groupe énergétique Aerius.

Photo : quochoi.vn

Le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai a salué le potentiel et les réalisations remarquables de la Grèce dans le domaine du transport maritime et de la construction navale, soulignant que ce pays figure parmi les leaders mondiaux en termes d’activités et de revenus maritimes.

Selon lui, un grand défi pour le Vietnam réside dans le coût élevé de la logistique pour les exportations et les importations. Le Vietnam est ainsi prêt à encourager et soutenir le développement de sa flotte marchande, de son industrie navale, et à élargir sa coopération avec les partenaires internationaux dans le domaine du transport maritime.

Le vice-président Nguyên Duc Hai a exprimé le souhait que Gabriel Petris poursuive l’exploration d’opportunités d’investissement et de coopération à Hai Phong ainsi que dans d’autres localités vietnamiennes, où le pays développe des zones portuaires intégrées et des infrastructures logistiques modernes dans le Nord, le Centre et le Sud.

Concernant la coopération en matière d’équipages maritimes, les deux parties pourraient collaborer pour valoriser les ressources humaines abondantes du Vietnam dans le cadre du développement de son économie maritime.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Parlement vietnamien est disposé à lever les obstacles institutionnels et juridiques afin de favoriser la coopération bilatérale dans le secteur maritime.

Fier du développement croissant des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays, Gabriel Petris a hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam de ces dernières années, notamment dans le domaine maritime, où le pays a su tirer parti de son long littoral.

Il a souligné que la Grèce est prête à coopérer et à soutenir le Vietnam dans le développement de sa flotte maritime, de ses systèmes portuaires et de son industrie de construction navale.

VNA/CVN