Vietnam et Japon esquissent leurs futures politiques de coopération

L’Institut d’études d’Asie-Pacifique relevant de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, en collaboration avec l’Université Senshu, l’Université de Kyoto et l’Université Vietnam - Japon, a organisé le 7 novembre à Hanoï un colloque international intitulé "Le Japon dans la décennie 2020-2030". L’événement a réuni de nombreux chercheurs, universitaires et étudiants des principales institutions vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le Docteur Dang Xuân Thanh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, a souligné que, dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes sur les plans économique, politique, technologique et social, le Japon demeurait un acteur majeur de la région Asie-Pacifique et un pilier de la coopération internationale.

Selon lui, le Japon représente un modèle exemplaire dans de nombreux domaines tels que l’innovation, la transformation numérique, l’éducation libérale, le développement culturel et la préservation des traditions. Il a estimé que l’étude des orientations de développement du Japon pour la période 2020-2030 permettrait au Vietnam d’identifier de nouvelles opportunités et défis, contribuant ainsi à l’élaboration de politiques et de programmes de coopération adaptés entre les deux pays.

Partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique

Les relations Vietnam - Japon reposent aujourd’hui sur un partenariat solide, durable et mutuellement bénéfique, couvrant les domaines de la politique, de l’économie, de la défense, de la science et de la technologie, de l’éducation, ainsi que de la culture et de la société. Le colloque constitue une plateforme d’échanges scientifiques ouverts, favorisant la recherche de solutions novatrices et le renforcement des réseaux d’experts entre les deux nations, afin d’améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans tous les secteurs.

Le Docteur Dang Xuân Thanh a exprimé l’espoir que les discussions approfondies de ce colloque aboutiront à des résultats concrets, non seulement sur le plan académique mais aussi sur le plan pratique, contribuant directement à la définition des politiques de coopération futures entre le Vietnam et le Japon.

Pour sa part, Yoshioka Norihiko, directeur du Centre d’échanges culturels du Japon, a précisé que le Japon demeurait un sujet d’étude de grande valeur pour le Vietnam, et le rôle de l’Académie vietnamienne des sciences sociales reste essentiel dans la conduite de recherches approfondies et la diffusion des connaissances auprès du public.

Le colloque s’est articulé autour de deux sessions thématiques : la première consacrée aux questions politico-économiques du Japon, la seconde aux enjeux culturels et sociaux ainsi qu’à la coopération Vietnam - Japon.

Dans son intervention intitulée "Le rôle des communautés dans la préservation de l’artisanat traditionnel : le cas du laque sculpté Kamakura-bori au Japon et du bois d’artisanat Dông Ky au Vietnam", la Docteure Ngô Huong Lan, directrice du Centre d’études japonaises de l’Institut d’études d’Asie-Pacifique, a comparé les dynamiques communautaires dans la sauvegarde des métiers d’art au Japon et au Vietnam, proposant plusieurs recommandations en matière de conservation et de valorisation du patrimoine artisanal vietnamien.

Les communications présentées ont suscité de nombreux échanges entre chercheurs et experts, salués pour leur pertinence théorique et valeur pratique. Plusieurs problématiques ont retenu l’attention, notamment la dette publique japonaise, les investissements dans le capital humain, la mise en œuvre du concept de "Société 5.0" et ses impacts potentiels sur la société japonaise, ainsi que les leçons à tirer pour le Vietnam en matière de politique démographique et de développement humain.

VNA/CVN