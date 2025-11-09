Message de félicitations pour la Fête nationale du Cambodge

À l'occasion du 72 e anniversaire de la Fête nationale du Cambodge (9 novembre 1953), le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a envoyé un message de félicitations au CC du Parti du peuple cambodgien (PPC).

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a envoyé une corbeille de fleurs au Roi cambodgien, Norodom Sihamoni, et au président du PPC, Samdech Techo Hun Sen.

Le même jour, le président Luong Cuong a également adressé une lettre de félicitations au roi cambodgien Norodom Sihamoni. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait de même avec son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

Idem pour le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, à destination du président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et du président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary.

Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat, a adressé une lettre de félicitations à Samdech Say Chhum, vice-président et chef du Comité permanent du Comité central du Parti populaire cambodgien.

Dans ces messages et lettres de félicitations, le Comité central du Parti et les dirigeants clés du Vietnam ont salué les grandes réalisations accomplies par le pays et le peuple cambodgiens ces dernières années, et ont exprimé leur conviction que, sous le règne éclairé du roi Norodom Sihamoni et grâce à la direction avisée du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Royaume du Cambodge, dirigé par le Parti du peuple cambodgien avec à sa tête le président Hun Sen, le peuple cambodgien continuera certainement à obtenir de nouvelles et plus grandes réalisations, à mettre en œuvre avec succès le Programme du Parti du Peuple Cambodgien pour la période 2023-2028, et à construire un Cambodge de plus en plus prospère, où la population jouira d’une vie toujours plus épanouie et heureuse.

Se réjouissant des résultats obtenus dans les relations de "bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable" entre le Vietnam et le Cambodge au cours de ces dernières années, les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé leur engagement à continuer de coordonner étroitement avec les dirigeants cambodgiens pour concrétiser les accords conclus entre les hauts responsables des deux partis et des deux pays, et à poursuivre la préservation et le renforcement des liens d’amitié traditionnelle entre les deux nations, afin qu’ils se développent de manière toujours plus profonde, concrète et efficace, au bénéfice des peuples des deux pays, et contribuent à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régional, ainsi qu’à la construction d’une communauté ASEAN stable et prospère.

À cette occasion, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a adressé une lettre de félicitations au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn.

