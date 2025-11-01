Créer les conditions favorables pour l’essor du secteur privé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national sur la mise en œuvre de la Résolution N°68 du Politburo du Parti communiste du Vietnam sur le développement du secteur privé, a demandé lors de la 2 e réunion dudit comité de créer les conditions favorables pour la participation des entreprises privées à des projets de grande envergure.

Le chef du gouvernement a souligné les premiers résultats positifs obtenus près de six mois de mise en œuvre de la Résolution N°68 du Politburo du Parti. En conséquence, les ministères, les secteurs et les collectivités locales ont finalisé l’élaboration de leurs plans d’action et mené à bien leurs missions avec détermination.

Certaines tâches, initialement prévues pour 2026, ont été achevées dès 2025 grâce à l’accélération des progrès réalisés par les ministères et les secteurs. Des groupes de soutien ont été mis en place pour accompagner les ménages commerciaux dans leur développement, notamment pour faciliter leurs déclarations fiscales. Le monde des affaires, les associations et les organisations ont réagi activement et proposé de nombreuses mesures concrètes pour la mise en œuvre de la résolution.

Comme il reste beaucoup à faire en deux mois de fin d’année, le Premier ministre a demandé aux ministères, aux secteurs, aux agences gouvernementales, aux comités populaires des provinces et des villes ainsi qu’au monde des affaires de se concentrer sur la mise en œuvre d’un certain nombre de tâches, à commencer par une plus large diffusion de la Résolution N°68.

En parallèle, il est nécessaire de garantir les ressources, de privilégier une allocation adéquate des ressources financières et humaines, d’utiliser l’investissement public pour stimuler l’investissement privé et de mobiliser les ressources de l’État afin d’activer l’ensemble des ressources des particuliers et des entreprises.

Le ministère des Finances est chargé d’assurer le financement, à partir du budget central, de la mise en œuvre des politiques et programmes de soutien aux entreprises et aux ménages commerciaux; avec la priorité accordée au financement des programmes et projets prévus par les résolutions gouvernementales. Les collectivités territoriales mobilisent et intègrent proactivement dans leurs plans les financements destinés à soutenir les entreprises et les ménages commerciaux.

Concernant la proposition d’associer des entreprises privées à de grands projets nationaux importants, y compris des projets ferroviaires, le Premier ministre a déclaré que les ministères et les secteurs concernés s’étaient activement préparés et avaient collaboré avec les entreprises.

Invitant les entreprises à participer activement au développement du logement social, il a chargé le ministère de la Construction de soumettre rapidement un décret gouvernemental visant à mobiliser les ressources des entreprises afin d’accroître l’offre et de réduire le coût du logement pour la population.

Domaines prioritaires

Parallèlement, il a exhorté les entreprises à s’investir activement dans des domaines prioritaires tels que la science et la technologie, la transformation numérique, l’innovation, le développement des infrastructures stratégiques (notamment ferroviaires, nucléaire, aéroports, ports), le développement des services de santé, l’éducation, etc.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère des Finances de finaliser et de soumettre en novembre le mécanisme pilote pour le développement de l’économie circulaire ; un décret guidant la politique de bonification du taux d’intérêt des prêts de 2% pour les entreprises afin de mettre en œuvre des projets verts et circulaires, appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par le biais de fonds publics non budgétaires.

Le ministère des Finances est invité à finaliser en décembre un décret relatif au fonctionnement du fonds de développement des PME ; à achever en novembre un programme de formation de 10.000 cadres et un programme de développement pour 1.000 entreprises pionnières et modèles ; et à finaliser la construction du portail national d’investissement à guichet unique.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’achever la construction d’une base des données foncières, de la connecter au centre national de données et de publier d’ici décembre des règlements sur la gestion, l’exploitation et l’exploitation de la base des données foncières.

Il devra également soumettre en décembre au Premier ministre pour promulgation une décision guidant l’identification des projets verts et circulaires, ainsi que l’application d’un cadre de normes environnementales, sociales et de gouvernance ; et coordonner avec les organes de l’Assemblée nationale le dépôt d’une résolution de l’Assemblée nationale visant à lever les obstacles liés aux questions foncières.

La Banque d’État du Vietnam est chargée de finaliser en novembre un décret guidant la politique de bonification du taux d’intérêt de 2% pour les entreprises contractant des prêts pour mettre en œuvre des projets verts, circulaires et ESG par l’intermédiaire des banques commerciales.

Le ministère de la Justice est invité à finaliser et à soumet aussi rapidement possible au Premier ministre un programme d’assistance juridique intersectoriel destiné aux petites et moyennes entreprises et aux ménages commerciaux.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce devra finaliser et soumettre en novembre au Premier ministre, en novembre, un programme visant à soutenir les entreprises dans leur accès aux marchés internationaux ; modifier et compléter le décret n°75 relatif aux sanctions administratives en matière de concurrence et le décret n°32 relatif à la gestion du développement des clusters industriels afin de compléter les mécanismes politiques destinés aux entreprises de haute technologie, aux petites et moyennes entreprises, aux micro-entreprises et aux start-up dans les clusters industriels.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de présenter au Premier ministre un projet visant à établir des normes éthiques et une culture d’entreprise associées à l’identité nationale et à accéder à la quintessence de la culture d’entreprise mondiale, de soumettre au Politburo un projet de relève de la culture afin de développer les industries culturelles, du divertissement et de mobiliser les ressources privées.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux secteurs de finaliser dans les meilleurs délais les directives guidant l’application des lois et des résolutions adoptées lors de la 9e session de la XVe Assemblée nationale relatives au développement du secteur privée ; de continuer à peaufiner et de soumettre à l’Assemblée nationale des mesures visant à lever les obstacles juridiques à l’investissement privé et à l’économie privée ; et de soumettre aux autorités compétentes pour dégager les difficultés pour 3.000 projets en souffrance.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances de continuer d’assumer la responsabilité principale, et l’Office du gouvernement de pousser la mise en œuvre des tâches dont l’échéance est fixée à 2026 ; en veillant à clarifier l’impact de chaque tâche sur chaque ménage commercial, chaque micro, petite et moyenne entreprise et chaque grande entreprise.

