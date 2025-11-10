Assemblée nationale : Nguyên Van Quang élu président de la Cour populaire suprême

Nguyên Van Quang, membre du Comité central du Parti, a été élu le 10 novembre président de la Cour populaire suprême du Vietnam pour le mandat 2021-2026, dans le cadre de la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale, à Hanoï.

>> Construire une justice rigoureuse, intègre, au service de la Patrie et du peuple

>> Nomination de l'inspecteur général adjoint permanent

Photo : VNA/CVN

Avec 440 voix pour sur 441 (soit 92,83% du nombre total de députés), l’Assemblée nationale a adopté une résolution relative à l’élection du président de la Cour populaire suprême du Vietnam pour le mandat 2021-2026.

Né en 1969 à Hai Phong, Nguyên Van Quang est titulaire d’un diplôme supérieur en théorie politique et d’un doctorat en droit. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes importants, notamment : vice-président du Parquet populaire suprême ; secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Dà Nang pour le mandat 2015-2020 ; secrétaire dudit Comité pour le mandat 2020-2025 ; et inspecteur général adjoint permanent de l’Inspection gouvernementale.

Photo : VNA/CVN

Sous le drapeau national, devant l’Assemblée et les électeurs du pays, Nguyên Van Quang a prêté serment d’être absolument fidèle à la Patrie, au peuple et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, et de s’efforcer de bien accomplir les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Dans son discours d’investiture, il a affirmé qu’il s’agissait d’un grand honneur, mais aussi d’une lourde responsabilité, promettant de respecter strictement la direction du Parti et les principes constitutionnels, de protéger la justice, les droits de l’homme ainsi que les intérêts légitimes de l’État, des organisations et des citoyens.

Le nouveau président de la Cour populaire suprême a souligné sa volonté de renforcer la discipline, de bâtir une magistrature intègre, professionnelle et efficace, et de poursuivre la réforme judiciaire afin d’édifier une justice vietnamienne du peuple, par le peuple et pour le peuple.

VNA/CVN