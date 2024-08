Le roi de Thaïlande nomme Paetongtarn Shinawatra nouvelle Première ministre

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Lors d'une cérémonie qui s'est tenue dimanche matin 18 août au siège du Parti Pheu Thai, Arpath Sukhanunth a transmis l'ordonnance royale indiquant que Paetongtarn Shinawatra avait été nommée Première ministre après avoir reçu un vote majoritaire du parlement vendredi 16 août.

L'approbation royale ouvre la voie à la formation d'un gouvernement alors que la jeune femme de 37 ans prend officiellement ses fonctions en devenant la plus jeune et deuxième femme Première ministre du pays du Sud-Est asiatique.

Dans son premier discours officiel en tant que Première ministre, Mme Shinawatra a déclaré qu'elle collaborerait avec le pouvoir législatif au cours des trois années restantes de la législature et qu'elle créerait un espace d'écoute de toutes les opinions dans le but de propulser la Thaïlande avec une détermination inébranlable vers l'avenir.

"Mon espoir est d'harmoniser les forces de toutes les générations, d'unir les individus de toutes les localités de la Thaïlande, qu'ils fassent partie du gouvernement, appartiennent à des partis politiques, travaillent dans le secteur privé ou soient des concitoyens", a déclaré Mme Shinawatra lors de la cérémonie retransmise à la télévision nationale.

"J'accepte cette responsabilité avec le plus grand dévouement et je ferai de la Thaïlande une terre d'opportunités et de bonheur, où chaque citoyen est sur un pied d'égalité".

Paetongtarn, la plus jeune fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, est entrée en politique en 2021 en tant que présidente du comité consultatif sur la participation et l'innovation du Parti Pheu Thai. Elle était l'une des principales candidates au poste de Premier ministre du Parti Pheu Thai lors des élections générales de l'année précédente et est devenue ensuite la cheffe du Parti.

Xinhua/VNA/CVN