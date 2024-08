Le Vietnam et la Thaïlande échangent leurs expériences dans la gestion de l'éthique des journalistes

La directrice générale Vu Viêt Trang a souligné que cette visite se déroulait à un moment où les relations étrangères entre le Vietnam et la Thaïlande étaient dynamiques et les échanges de presse entre les deux pays étaient également très variés.

Photo : VNA/CVN

Présentant la VNA, elle a noté que l'agence était l'une des six principales agences de presse nationales, fournissant des informations officielles du Vietnam aux médias et au public, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La VNA est un groupe de communication avec 15 services d'information pour les lectorats intérieurs et extérieurs, ainsi que cinq centres de soutien à l'information, une maison d'édition, et deux entreprises d'imprimerie.

Avec 63 bureaux de représentation à travers le pays et 30 autres sur les cinq continents, la VNA dispose d'un réseau de correspondants actifs dans toutes les régions du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.

La VNA fonctionne comme un complexe de communication multimédia, offrant des produits d'information sous diverses formes (texte, photos, télévision, audio, infographie...). Cette approche continue d'être la direction de développement de la VNA et elle souhaite apprendre de l'expérience de la coopération avec des partenaires internationaux en la matière.

La VNA entretient des relations de coopération bilatérales et multilatérales avec plus de 40 grandes agences de presse et organisations de presse internationales, dont deux agences de presse thaïlandaises, la Thai News Agency (TNA) et le Thai Public Relations Department (PRD). Elle est membre du Comité exécutif de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA).

Chavarong Limpattamapanee a indiqué qu'il travaillait au Conseil national de la presse de Thaïlande, avec pour mission de connecter les presses vietnamienne et thaïlandaise depuis 1994. Il espère, grâce à cette visite, apprendre de l'expérience dans la gestion des problèmes des journalistes, le traitement des violations et la lutte contre les fausses nouvelles.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de l'éthique des journalistes dans leurs activités professionnelles.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Viêt Trang, les journalistes de la VNA doivent respecter la Loi sur la presse de 2016 et le règlement d'éthique professionnelle des journalistes publié par l'Association des journalistes vietnamiens, ainsi que le "Code de conduite sur les réseaux sociaux" promulgué en 2021 par le ministère de l'Information et de la Communication.

Le respect des réglementations aide les membres à créer des informations précises et opportunes, à partager et s'exprimer sur les réseaux sociaux en tant que citoyens et journalistes et à lutter contre les fausses nouvelles.

La VNA reconnaît que le respect de l'éthique professionnelle par ses journalistes contribue à améliorer sa réputation et sa position. La confiance du public est l'objectif que visent les agences de presse, a déclaré Vu Viêt Trang.

VNA/CVN