Vietnam - Algérie : une visite officielle qui ouvre un nouvel élan de coopération

La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Algérie, prévue du 18 au 20 novembre, est considérée comme un événement porteur d’un avenir de coopération encore plus dynamique entre les deux pays.

C’est l’évaluation de Mourad Lamoudi, membre du Comité central chargé des relations extérieures du Front de libération nationale (FLN), parti au pouvoir en Algérie, lors d’une interview avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Il a déclaré que la visite du Premier ministre du Vietnam – un pays frère et proche de l’Algérie à bien des égards – revêt sans aucun doute une importance particulière, car elle contribuera à consolider les relations entre les deux pays et à promouvoir une coopération toujours plus riche et diversifiée entre le Vietnam et l’Algérie. Il a souligné que l’Algérie place de grands espoirs dans cette visite et croit fermement à son succès.

Évaluant les relations actuelles entre l’Algérie et le Vietnam, le responsable a affirmé que les liens entre les deux pays avaient toujours été excellents, fondés sur un esprit de solidarité active entre les deux peuples. Il a déclaré que l’Algérie souhaite que les relations bilatérales avec le Vietnam continuent de se développer et de se renforcer davantage.

Concernant la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le FLN dans l’avenir, Mourad Lamoudi a indiqué que les relations entre les deux partis reposent sur une base solide, reflétant des valeurs communes aux deux peuples et aux deux organisations politiques. Il a exprimé l’espoir que ces relations continueront à progresser.

Selon Mourad Lamoudi, un projet de protocole de coopération a été approuvé par les deux partis. Il s’est dit convaincu que la cérémonie de signature du document aura lieu prochainement.

