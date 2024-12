Un ancien responsable du Parti reçoit l'Ordre du Soleil levant du Japon

>> L’ancienne présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân reçoit l'Ordre du Soleil Levant du Japon

Lors de l'événement organisé au siège de l'ambassade du Japon au Vietnam, l'ambassadeur Ito Naoki, au nom du gouvernement japonais, a remis cette décoration à Hoàng Binh Quân.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le diplomate a hautement apprécié les contributions du lauréat aux différents postes qu'il a occupés, notamment en tant que président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti et premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, au développement incessant des relations entre les deux pays, en particulier dans la promotion des échanges de haut niveau, contribuant à créer un tremplin pour que les relations bilatérales atteignent le partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Hoàng Binh Quân a remercié le gouvernement japonais de lui avoir décerné l'Ordre du Soleil levant', une noble distinction du Japon.

Exprimant sa joie devant le développement des relations Vietnam - Japon dans divers domaines, l'ancien responsable a exprimé sa conviction qu'à un nouveau niveau, les relations bilatérales continueront de s'épanouir plus fortement dans les temps à venir.

Il s'est également engagé à poursuivre les efforts pour contribuer aux liens entre les deux pays, notamment en stimulant les échanges et la coopération entre leurs organisations de jeunes entrepreneurs et en renforçant la base sociale pour que les relations progressent de manière durable.

VNA/CVN