Dialogue de partenariat stratégique Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Reconnaissant la complexité croissante de l'environnement international et régional, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, l'ASEAN et l'APEC, en vue de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et à l'échelle mondiale.

Nguyên Minh Vu a souligné que le Vietnam considérait le Japon comme l'un de ses partenaires importants de premier rang et à long terme et soutenait le Japon dans la promotion de son rôle dans les questions internationales et régionales.

Il a également proposé au ministère japonais des Affaires étrangères de soutenir les événements internationaux organisés par le Vietnam en 2025 et d’y participer activement, notamment le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Sommet P4G), le 2e Forum sur l'avenir de l'ASEAN, etc.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le vice-ministre japonais Takehiro Funakoshi a déclaré que le Vietnam occupait une place importante dans la politique extérieure du Japon, avant de proposer à la partie vietnamienne de soutenir l'Expo 2025 Osaka Kansai et d’y participer activement.

Durant son séjour, Nguyên Minh Vu a rendu des visites de courtoisie au ministre japonais de la Justice, Keisuke Suzuki , au ministre d’État japonais des Affaires étrangères et membre de la Chambre des représentants, Takuma Miyaji, et d’autres personnalités. Il a également visité les préfectures de Yamaguchi et d'Osaka, rencontré des autorités locales, ainsi que des parlementaires et amis japonais.

VNA/CVN