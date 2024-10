Vietnam - Europe : approfondir la coopération dans le domaine du travail

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Nguyên Ba Hoan ont coprésidé un séminaire à Hanoï, qui a cherché des moyens de renforcer la coopération Vietnam - Europe dans le domaine du travail.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Lê Thi Thu Hang a déclaré que l'événement du 11 octobre vise à donner un aperçu de la coopération Vietnam - Europe dans le domaine du travail, à identifier les opportunités et les défis, et à élever le rôle du secteur du travail dans le cadre plus large des relations bilatérales entre le Vietnam et chaque partenaire européen.

Nguyên Ba Hoan a décrit l'Europe comme un marché de premier ordre avec des revenus élevés, une stabilité sociopolitique et des liens solides avec le Vietnam. Il a réaffirmé la politique du Vietnam d'envoyer des travailleurs à l'étranger pour développer sa main-d'œuvre et améliorer ses compétences. Les représentants des ambassades européennes à Hanoï ont noté une forte demande de travailleurs vietnamiens qualifiés et se sont déclarés prêts à soutenir le pays dans la formation de la main-d'œuvre.

Ils ont également souligné la stabilité des politiques salariales et les nombreuses incitations à l'emploi en Europe. Cependant, les entreprises d'offre de main-d'œuvre ont exprimé leurs inquiétudes concernant plusieurs obstacles, notamment le manque d'informations sur le marché du travail européen, l'expertise et les compétences relativement faibles des travailleurs vietnamiens par rapport aux normes européennes, ainsi que la distance géographique, les barrières linguistiques et culturelles et la concurrence féroce des autres pays. Les ambassades vietnamiennes en Europe ont souligné la nécessité d'accélérer la signature d'accords bilatéraux sur le travail afin de créer un cadre juridique solide pour la coopération.

Actuellement, seules l'Allemagne et la Roumanie ont de tels accords, tandis que d'autres pays manquent de coopération globale ou ont des accords limités entre entreprises individuelles sans réglementation gouvernementale spécifique.

Les participants ont avancé des propositions pour adopter une nouvelle approche afin d'améliorer l'efficacité de l'envoi de travailleurs vietnamiens en Europe et de promouvoir la coopération sur le travail entre le Vietnam et les pays européens.

VNA/CVN