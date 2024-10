Le Premier ministre prononce un discours à la Conférence de Future Investment Initiative

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement vietnamien, l'événement était une excellente opportunité pour échanger, partager, proposer des initiatives de coopération en matière d'investissement, et dépasser toutes les limites pour s'orienter vers un avenir de développement durable et prospère.

Le Premier ministre a constaté que le monde a tendance à polariser l'ordre politique ; diversifier les marchés de produits; rendre la production et les affaires plus écologiques ; numériser toutes les activités humaines et sociales. Cette réalité touche chaque pays, chaque région, chaque domaine et chaque citoyen. Elle exige que tous les acteurs s'unissent pour résoudre des problèmes de manière globale, collective, intégrale et mondiale. Il faut investir de façon efficace, responsable et orientée vers l'avenir.

Encourager tous les investissements

En particulier, il est essentiel de ne pas politiser l'investissement dans le développement. Pham Minh Chinh a appelé à encourager tous les investissements pour le développement, notamment dans la science et la technologie, l'innovation, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, et l'adaptation au changement climatique. Ces investissements permettent de valoriser les potentiels et atouts de chaque nation, peuple et acteur afin de progresser ensemble vers des "Horizons infinis".

Il a également rappelé les efforts inlassables du Vietnam dans le processus de Renouveau pour se transformer d'une nation pauvre, arriérée et gravement dévastée par la guerre et sous embargo en l'une des 34 plus grandes économies du monde aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a signé 17 accords de libre-échange avec des partenaires étrangers et ouvert son marché à plus de 60 pays et territoires.

Le Vietnam souhaite donc que ses partenaires, la communauté d'entreprises et les investisseurs valorisent leur rôle de pionnier dans l'orientation et le développement de l'avenir. Il est notamment nécessaire de soutenir, d'aider et de promouvoir la coopération et l'investissement dans les pays en développement et les pays pauvres, afin que "personne ne soit laissé pour compte".

Pham Minh Chinh a également apprécié les bonnes relations d'amitié entre le Vietnam et l'Arabie saoudite.

Le Vietnam espère que les partenaires, les entreprises et les investisseurs continueront de renforcer les investissements et les affaires au Vietnam, notamment dans des secteurs tels que la transformation numérique, l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'internet des objets, les énergies renouvelables, les villes intelligentes, les infrastructures intelligentes, la gouvernance intelligente, etc.

Il a ajouté que le Vietnam s'est engagé à créer un environnement juridique favorabel, ainsi qu'un climat d'investissement et d'affaires transparent et hautement compétitif dans la région et le monde.

En outre, le pays accorde une grande attention au développement de ressources humaines de haute qualité, de concert avec la science, la technologie et l'innovation, pour stimuler la productivité et améliorer l'efficacité des investissements, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Parallèlement, le Vietnam investit dans le renforcement de ses capacités de défense et de sécurité, maintient la stabilité sociopolitique, protège fermement son indépendance et sa souveraineté, créant ainsi une base solide pour garantir la sécurité et préserver un environnement pacifique, stable, favorable à long terme pour les entreprises et les investisseurs.

Pham Minh Chinh a ensuite eu une discussion avec la rédactrice en chef du magazine The Economist, Zanny Minton Beddoes, au cours de la quelle il a souligné la détermination du Vietnam à construire une économie indépendante et autonome, tout en poursuivant activement une intégration internationale intensive, complète, substantielle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam reconnaît l'importance de la transformation numérique et de l'application de la technologie pour améliorer la compétitivité nationale, a-t-il déclaré, notant que le pays met en œuvre un large éventail de solutions, y compris l'adoption de la stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle.

Il a déclaré que les ressources nécessaires à la transition énergétique du Vietnam au cours de la prochaine décennie sont substantielles, appelant les dirigeants participant à la conférence à soutenir le pays dans l'accès aux ressources essentielles et à renforcer la coopération en matière d'investissement, et à aider le pays à consolider davantage ses institutions et ses politiques pour atteindre son engagement de zéro émission nette.

En ce qui concerne la vision et les choix de développement du Vietnam, le Premier ministre a affirmé que le pays s'adaptera et veillera à harmoniser les intérêts de toutes les parties.

Pour sa part, Zanny Minton Beddoes a estimé que le Vietnam occupera bientôt une position importante dans la politique "Look East" (Regard vers l'Est) des pays du Moyen-Orient, et a exprimé sa forte confiance dans le succès de la nation d'Asie du Sud-Est.

VNA/CVN