Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame une visite officielle au Qatar

>> Renforcer les relations Vietnam - Arabie saoudite dans l’investissement

>> Promouvoir les relations entre le Vietnam et le Qatar

Le chef du gouvernement vietnamien est accueilli à sa descente d’avion notamment par le secrétaire d’État qatari Ahmed bin Mohammed Al-Sayed, le directeur du département du protocole, relevant du ministère qatari des Affaires étrangères, Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro, l’ambassadeur du Vietnam au Qatar, Nguyên Huy Hiêp.

Photo : VNA/CVN

Le Qatar est la dernière étape de la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne dans trois pays du Moyen-Orient.

La visite officielle, la première d’un Premier ministre vietnamien au Qatar en 15 ans, se déroule dans le contexte où les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie de développement avec de nombreux résultats substantiels.

Cependant, les deux parties constatent qu’il reste encore beaucoup de marge pour renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment dans des domaines potentiels tels que la politique et la diplomatie, l’économie, l’énergie, le tourisme et le travail.

Par conséquent, cette visite vise à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays d’une manière plus globale et plus efficace, notamment en termes d’ouverture du marché, d’attraction de capitaux d’investissement de haute qualité, de coopération en matière de travail, d’éducation, de culture, de sport, de tourisme, d’échanges entre les peuples, de lutte contre le changement climatique, ainsi que dans de nouveaux domaines tels que la science et la technologie, les énergies propres, la transformation numérique, l’innovation, le développement de l’industrie halal.

Forte des bonnes relations au cours des trois dernières décennies, la visite officielle du chef du gouvernement vietnamien revêt une signification particulièrement importante, contribuant à renforcer la confiance politique, créant un nouvel élan et ouvrant une nouvelle phase de coopération dans les relations Vietnam - Qatar.

Un tournant vers des relations plus solides

La visite officielle au Qatar du Premier ministre Pham Minh Chính marque un tournant vers des relations plus solides entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Qatar au Vietnam, Khalid Ali Abdullah Abel, indiquant que les dirigeants des deux pays partageaient une vision commune et le désir d’élever les relations bilatérales à une nouvelle hauteur en s’alignant sur le potentiel et les avantages de chaque partie.

Les deux parties devraient se concentrer sur la coopération dans les domaines de l’économie, de l’investissement, du commerce, de l’industrie halal, du tourisme, de l’énergie propre et de la croissance verte, a-t-il dévoilé, soulignant l'intérêt manifesté par les dirigeants du Qatar, en particulier l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pour le renforcement des relations bilatérales.

Au cours de la visite, plusieurs accords de coopération et de protocoles d’accord devraient être signés, visant à approfondir les relations bilatérales et à les porter à un niveau supérieur, a fait savoir l’ambassadeur du Qatar au Vietnam, Khalid Ali Abdullah Abel, exprimant son optimisme quant au fait que les relations entreront dans une nouvelle ère après leur 30e anniversaire.

VNA/CVN