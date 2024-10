Le Vietnam et l’Arabie saoudite conviennent de hisser leurs liens à un nouveau palier

Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué avoir eu un entretien très fructueux avec le prince héritier et Premier ministre soudien Mohammed bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud, dans le cadre de sa participation à la 8e édition de la Conférence de Future Investment Initiative et de sa visite de travail au Royaume d’Arabie saoudite.

Les deux parties ont convenu d’élever leurs liens à un nouveau palier, de faire avancer les négociations en vue de la signature d’un accord de libre-échange, d’un accord de coopération dans le domaine du travail et d’un accord de protection des investissements, a-t-il fait savoir.

Les relations vietnamo-saoudiennes étaient excellentes ces 25 dernières années, cependant, selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, les liens économiques, commerciaux et d’investissement ne sont pas à la hauteur des bonnes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère saoudien de l’Économie et du Plan et au ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce de mener ensemble des travaux pour achever aussi rapidement que possible les négociations sur les accords de coopération.

Ce faisant, ils contribuent à porter la coopération économique bilatérale à la hauteur des liens politiques, diplomatiques et à la tradition des relations entre le Vietnam et l’Arabie saoudite au cours des 25 dernières années, et aux voeux des deux parties, a-t-il plaidé.

Coopération dans divers domaines

Le ministre Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim a pour sa part fait savoir que le ministère saoudien de l’Économie et du Plan ainsi que sa personne se sont particulièrement intéressés et ont mené de nombreuses discussions avec la partie vietnamienne en vue de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement avec le Vietnam.

Il a estimé que les deux parties devaient élaborer un plan et une feuille de route pour leur coopération économique, avec des accords spécifiques dans chaque domaine, tels que l’accord de protection des investissements et l’accord de libre-échange, l’attraction des investissements, les accords sur le développement de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

Sous l’oeil du dirigeant vietnamien, le minstère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère saoudien de l’Économie et du Plan ont signé un protocole d’accord de coopération économique et commerciale, établissant ainsi un mécanisme de coopération à long terme entre les deux parties dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’investissement, de l’économie numérique.

