Exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 14,3% en six mois

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, au cours des six premiers mois de 2025, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 33,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,3% sur un an.