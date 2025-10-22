Les expériences des finlandais SITRA et ICEYE inspirent les Vietnamiens

Une délégation vietnamienne a échangé des expériences avec le Fonds finlandais pour l’innovation SITRA et la compagnie de technologie spatiale ICEYE, dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et de son épouse en Finlande, du 20 au 22 novembre.

Elle délégation s’est renseignée le 21 octobre chez SITRA sur le modèle de construction des stratégies nationales basée sur la capacité de prévision de SITRA, ainsi que sur des expériences pratiques pour accélérer la transition vers une économie circulaire et construire une économie numérique durable et responsable.

Photo : VNA/CVN

La délégation est conduite par Nguyên Duy Ngoc, membre du Politburo, également secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission de contrôle et vice-président du Comité de pilotage central pour le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Fonds public d’investissement créé par la banque de Finlande en 1947 pour accompagner les transformations industrielles du pays, SITRA est placé sous responsabilité du Parlement finlandais. SITRA finance des recherches visant à développer l’économie et la compétitivité de la Finlande. Il est l’initiateur du Forum mondial de l’économie circulaire et un pionnier du modèle "Fair Data Economy".

Le 22 octobre, chez ICEYE, la délégation a étudié l’application des technologies spatiales à la résolution de problèmes nationaux urgents. Les technologies d’ICEYE offrent un outil efficace pour améliorer la capacité de surveillance, l’alerte précoce et l’évaluation rapide et précise des dommages causés par les catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

ICEYE offre des capacités inégalées de surveillance continue pour détecter et répondre aux changements dans n’importe quel endroit de la Terre. Possédant la plus grande constellation de satellites SAR (radar à synthèse d’ouverture) au monde. Elle fournit des informations objectives en temps quasi réel, garantissant à ses clients un accès inégalé à des données exploitables, de jour comme de nuit, même dans des conditions environnementales difficiles.

En tant que partenaire de confiance des gouvernements et des industries commerciales, ICEYE fournit des renseignements dans des secteurs tels que la défense et le renseignement, l’assurance, la réponse aux catastrophes naturelles et le rétablissement, la sécurité, la surveillance maritime et la finance, permettant une prise de décision qui contribue à la résilience de la communauté et au développement durable.

VNA/CVN