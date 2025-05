Le PM exhorte à lancer le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong en décembre prochain

>> Le PM Pham Minh Chinh préside une réunion sur le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud

>> Un projet ferroviaire stratégique pour le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de la 17e session, le Premier ministre a souligné l'importance de démarrer le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, et a insisté sur la nécessité de garantir toutes les conditions nécessaires pour lancer le projet le 19 décembre de cette année.

Dans son rapport, le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a révélé que le Vietnam avait déjà entamé des discussions avec la Chine pour obtenir un prêt avantageux. Il a également indiqué que le ministère renforçait la formation et le recrutement dans le secteur ferroviaire, afin d'assurer la bonne mise en œuvre des tâches et respecter les délais fixés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement des infrastructures de transport revêtait une importance capitale pour stimuler la croissance économique et sociale.

Photo : VNA/CVN

La diversification des marchés, des produits et des chaînes d'approvisionnement est essentielle, et la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong joue un rôle clé en tant que voie de connexion vers l'Europe et l'Asie centrale. C'est une mission prioritaire inscrite dans les conclusions du 11e Plénum du Comité central du Parti et dans la Résolution de l'Assemblée nationale. Par conséquent, les neuf provinces traversées par la ligne doivent se mobiliser pour garantir le début des travaux cette année, a-t-il déclaré.

Concernant les projets d'autoroutes, le Premier ministre a fixé l'objectif ambitieux de mettre en service 3.000 km d'autoroutes d'ici la fin de l'année, de réaliser la liaison de l'autoroute Cao Bang - Cà Mau, et de compléter 1.000 km de routes côtières. Il a aussi insisté pour que le projet de l’aéroport international Long Thành (province de Dông Nai) soit largement achevé cette année. Pour atteindre ces objectifs, il a appelé les services concernés à intensifier leurs efforts et à accélérer l'avancement des travaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de mobiliser l’ensemble du système politique afin d’accélérer le rythme et d’achever le processus de libération des terrains pour les projets. Les provinces du delta du Mékong doivent faire preuve d’autonomie et de responsabilité, lever rapidement les obstacles et finaliser les procédures liées aux carrières, afin de répondre aux besoins en matériaux de construction des entrepreneurs, des maîtres d’ouvrage et des comités de gestion.

VNA/CVN