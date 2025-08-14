Projets ferroviaires : le Vietnam place en priorité l’application de technologies modernes

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu le 14 août à Hanoï Wang Bo, directeur général de China Railway N o 6 Engineering Group Co., Ltd., soulignant l’importance stratégique de la connexion entre les réseaux ferroviaires vietnamien et chinois.

Photo : VNA/CVN

Les lignes telles que Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Lang Son et Hanoï - Mong Cai permettront de renforcer l’efficacité logistique, de stimuler le développement socio-économique des localités des deux pays et de contribuer à améliorer la capacité d’exploitation tout en facilitant l’accès du Vietnam aux technologies ferroviaires modernes.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien plaçait en priorité l’application de technologies scientifiques et modernes dans les projets ferroviaires. Les entreprises chinoises participant à ces projets devront s’engager à transférer les technologies, à accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur maîtrise, leur entretien, leur maintenance et leur exploitation, à travers des contrats économiques et des accords juridiques clairs, incluant la formation des ressources humaines.

Concernant le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le vice-Premier ministre a indiqué qu’il s’agissait d’un ouvrage majeur utilisant des technologies de pointe, et que les entreprises chinoises pouvaient y participer sous diverses formes - investissement public, partenariat public-privé ou investissement privé - mais toujours en lien avec le transfert de technologie et la coopération avec des investisseurs vietnamiens compétents, expérimentés et de confiance.

Il a également invité le directeur général du Groupe N°6 des chemins de fer de Chine à tirer les enseignements des expériences passées lors de la participation à certains projets de chemin de fer urbain au Vietnam, afin de mettre en œuvre les projets à venir de manière rigoureuse, en respectant les procédures depuis l’étude de faisabilité, la conception technique, les normes scientifiques et technologiques jusqu’à la sélection des entrepreneurs et les mécanismes financiers, tout en minimisant les risques.

Pour sa part, Wang Ba a présenté les points forts en matière de capacités et d’expérience de son groupe dans l’investissement et la construction de lignes ferroviaires. L’entreprise a signé un accord de coopération stratégique avec un partenaire vietnamien, a mis en place des programmes de formation pour les cadres techniques, effectué des études de terrain, ainsi que des inspections des installations de fabrication et de traitement des équipements destinés au projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong.

Le directeur général a assuré que son groupe mettrait à profit ses atouts technologiques, en les associant à la connaissance locale de ses partenaires vietnamiens, pour sélectionner parquets d’adjudication adaptés, garantissant l’efficacité et la sécurité du projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ouvrant ainsi la voie à une participation à d’autres projets d’infrastructures ferroviaires au Vietnam.

VNA/CVN