Le rôle des femmes dans le développement durable et l’intégration internationale

Le matin du 22 octobre à Hanoï, plus de 200 déléguées représentant des ministères, des branches, des organisations internationales, des associations professionnelles et des femmes entrepreneures exceptionnelles de tout le pays ont assisté au Forum des femmes entrepreneures du Vietnam 2025.

Les entreprises dirigées par des femmes représentent actuellement près de 25% du nombre total d’entreprises au Vietnam, un chiffre notable au sein de l’ASEAN, a déclaré mercredi 22 octobre à Hanoï le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), Pham Tân Công.

Ces entreprises contribuent non seulement au budget national et à la création d’emplois, mais apportent également des valeurs uniques, notamment une approche centrée sur l’humain, la résilience, l’esprit d’innovation et une volonté d’innovation, a-t-il indiqué lors du Forum des femmes entrepreneures du Vietnam 2025.

Lorsque ces qualités sont combinées à la science, à la technologie et à l’innovation, elles créent une force synergique, aidant les femmes entrepreneures vietnamiennes à se faire connaître aux niveaux régional et mondial, a-t-il plaidé.

Plus de 200 délégués représentant des ministères, des industries, des organisations internationales, des associations professionnelles et des femmes entrepreneures exemplaires de tout le pays ont assisté au forum sur le thème "L’essor des femmes entrepreneures dans la nouvelle ère".

Organisé par le Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam (VWEC), sous l’égide de la VCCI, en collaboration avec l’ambassade du Royaume-Uni, l’événement a mis en avant les aspirations des femmes entrepreneures vietnamiennes à innover, à réaliser des avancées, ainsi que la coopération entre le Vietnam et ses partenaires internationaux en matière de développement durable, d’inclusion et de promotion des entreprises dirigées par des femmes.

Le président de la VCCI a souligné que le Politburo avait adopté quatre résolutions, considérées comme des piliers institutionnels fondamentaux, propulsant le pays vers l’avant dans la nouvelle ère. Parmi elles figure la résolution N°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, activement mise en œuvre dans divers secteurs et au sein du monde des affaires.

Pour le monde des affaires vietnamien, et en particulier pour les entreprises dirigées par des femmes, il s’agissait d’une occasion en or pour percer, adopter les tendances des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et améliorer leur compétitivité afin de consolider leur position dans la chaîne de valeur mondiale, a-t-il noté.

Selon le VWEC, les femmes constituent une main-d’œuvre importante et un moteur essentiel de la croissance et du développement du pays. Il convient de noter que le nombre d’entreprises dirigées par des femmes a considérablement augmenté ces dernières années : 51% des entreprises vietnamiennes comptent des femmes parmi leurs actionnaires, un chiffre bien supérieur à celui des autres pays de la région.

Les femmes affirment également leur rôle et leur position dans la vie politique et au sein du leadership. La proportion de femmes déléguées à la XVe Assemblée nationale a atteint 30,26%, contre 26,7% lors de la XIVe législature, un chiffre élevé par rapport aux autres pays de la région Asie-Pacifique. Le rôle des femmes dirigeantes et gestionnaires au sein du Parti et des organismes d’État a également progressé, tant en quantité qu’en qualité.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a salué le rôle essentiel du VWEC dans l’union et la proposition de politiques visant à soutenir le commerce et l’investissement, à améliorer la compétitivité et à renforcer les capacités internes des entreprises dirigées par des femmes.

Le forum de cette année a clairement témoigné de la résilience, de la créativité et de la détermination des femmes entrepreneures vietnamiennes qui innovent constamment, stimulent la productivité et contribuent significativement à la compétitivité nationale, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Iain Frew a réaffirmé que le Royaume-Uni restait déterminé à soutenir le Vietnam dans le renforcement du rôle des entrepreneurs, le développement du secteur privé et l’alignement sur les orientations fixées par le Parti et le gouvernement vietnamiens.

Le Royaume-Uni continuera de soutenir le Vietnam dans l’amélioration de la compétitivité, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion du rôle pionnier des femmes entrepreneures, a-t-il indiqué.

La cérémonie de remise des prix "Rose d’or 2025", organisée dans le cadre du forum, a récompensé des femmes entrepreneures exceptionnelles qui ont obtenu d’excellents résultats et contribué significativement au développement socio-économique du Vietnam. Les 98 femmes entrepreneures récompensées sont des personnes qui ont connu un succès remarquable dans la production et les affaires, tout en contribuant positivement à la communauté et à la société.

Ce prix, lancé et organisé par la VCCI depuis 2005, a contribué, au fil de ses dix éditions, à affirmer le rôle des femmes entrepreneures vietnamiennes comme force vitale, contribuant non seulement à l’économie, mais aussi à travers des valeurs humanistes, culturelles et une responsabilité sociale, encourageant ainsi les femmes entrepreneures exemplaires qui ont réussi en affaires et créent une valeur durable pour la communauté et la société.

VNA/CVN