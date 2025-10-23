Hanoï assure l’ordre et la sécurité routière pour la Convention de l’ONU

Le 22 octobre, le Bureau de la police de la circulation de Hanoï a déployé un plan global visant à garantir l'ordre et la sécurité du trafic à l'occasion de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, prévue les 25 et 26 octobre 2025 dans la capitale vietnamienne.

Selon le colonel Trân Dinh Nghia, chef du Bureau de la police de la circulation, c'est la première fois que le Vietnam est choisi par les Nations unies comme lieu d'accueil de la cérémonie d'ouverture à la signature d'une convention internationale d'envergure mondiale.

Cet événement illustre le prestige et le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, tout en offrant à Hanoï l'occasion de promouvoir l'image d'une capitale sûre, civilisée et hospitalière.

Conscient de l'importance de cette cérémonie, le Bureau a élaboré un plan global afin d'assurer une sécurité absolue pour les dirigeants du Parti et de l'État, les délégations étrangères et l'ensemble des participants, tout en garantissant la fluidité du trafic sur tout le territoire de la capitale.

Les forces de police mobilisent au maximum leur personnel, leurs véhicules et leurs équipements techniques, en étroite coordination avec les unités concernées, pour maintenir l'ordre et la sécurité durant toute la durée de l'événement. Elles renforcent la présence aux principaux carrefours, régulent la circulation et veillent à prévenir toute congestion.

Des patrouilles mobiles et la surveillance par caméras permettront de détecter et de sanctionner rapidement toute infraction, contribuant ainsi au bon déroulement de la cérémonie et à la sécurité du trafic à Hanoï.

