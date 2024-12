Le Premier ministre préside une réunion sur le projet de systèmes ferroviaires urbains



Une réunion sur le projet de systèmes ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville a eu lieu le 5 décembre, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du Comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports.

La réunion a réuni la permanence du gouvernement, le ministère des Transports, les Comités populaires de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les autres organismes concernés.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’élaboration du projet de systèmes ferroviaires urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville visait à concrétiser des documents du Bureau politique du Parti concernant la construction d’infrastructures synchrones pour résoudre les embouteillages, réduire la pollution de l'environnement et favoriser une croissance à deux chiffres dans ces deux grandes villes.

Se coordonner pour finaliser les institutions, les normes et les critères

Le Premier ministre a demandé au ministère des Transports, aux autres ministères et organismes, ainsi qu'à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, de se coordonner pour finaliser les institutions, normes, critères et processus liés au développement ferroviaire urbain en particulier et au trafic en général, avec une vision moderne et à long terme, dans l’esprit de minimiser les impacts sur la population, la sécurité, la défense nationale et d’autres conditions socio-économiques.

Le chef du gouvernement a demandé de choisir des technologies modernes, adaptée aux conditions vietnamiennes, et de diversifier les ressources. Il a également insisté sur la nécessité de s’intéresser à la formation des ressources humaines au service du développement de l'industrie ferroviaire, d’appliquer des progrès scientifiques pour moderniser la gestion et le fonctionnement.

Hanoï et Hô Chi Minh-Ville doivent finaliser et soumettre d'urgence au Premier ministre leurs planifications globales avant le 25 décembre 2024, pour un examen et une approbation, servant de base pour le développement local, y compris l’investissement dans le développement des systèmes ferroviaires urbains des deux villes.

Le Premier ministre a exigé que les ministères et organismes concernés se concentrent sur le parachèvement du projet et la finalisation des documents nécessaires afin de les soumettre au Bureau politique pour examen sur les politiques, mécanismes et politiques d'investissement…

Le Premier ministre a rappelé aux ministères, aux organismes et aux localités de se coordonner étroitement, notamment pour prévenir et combattre la corruption et les pratiques malsaines tout au long de la mise en œuvre de cet important projet.

