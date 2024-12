Hai Phong prévoit de construire le plus long pont maritime du Vietnam

Photo : Tuôi Tre/CVN

Intitulé Taan Vu - Lach Huyên 2, ce pont devrait être construit sur le côté gauche du pont maritime existant Tan Vu - Lach Huyên.

Il nécessitera un investissement total de 8.710 milliards de dôngs, dont 6.455 milliards de dôngs provenant de prêts du Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) de République de Corée, et le solde, des fonds de contrepartie locaux.

Selon le projet, le pont fera 5,44 km de long et 16 m de large. Ses deux voies d’accès (d’une longueur totale de 9,86 km) comprendra 6 voies pour les véhicules automobiles et 4 voies pour la circulation mixte.

Lors de la 21e session du Conseil populaire de Hai Phong (16e mandat, 2021-2026) qui s'est ouverte le 4 décembre, des dirigeants du Comité populaire municipal ont déclaré que le projet de construction du pont maritime Tân Vu - Lach Huyên 2 avait été finalisé par le Département municipal des transport. Selon les prévisions, le projet sera soumis au Premier ministre pour examen et approbation au premier trimestre 2025.

Auparavant, le 2 septembre 2017, le pont maritime Tân Vu - Lach Huyên, d'un investissement total de près de 12.000 milliards de dôngs, a été officiellement mis en service. D’une longueur de 5,4 km, il est le plus long et le plus moderne du Vietnam jusqu’à présent. Il relie l’arrondissement de Hai An au district de Cat Hai, à Hai Phong.

VNA/CVN