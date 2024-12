An Giang mobilise des ressources pour supprimer les maisons précaires

La province d’An Giang, dans le delta du Mékong, a lancé le 4 décembre une campagne de mobilisation de ressources pour éliminer les maisons temporaires et délabrées, réparer et construire des maisons pour les personnes pauvres, contribuant ainsi au développement socio-économique local de manière durable.

Lors de la cérémonie de lancement de la campagne, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a appelé les agences, les organisations et la communauté à œuvrer ensemble pour aider plus de 3.700 ménages pauvres à réparer leurs maisons ou en construire de nouvelles d’ici la fin de 2025.

Photo : VNA/CVN

Au cours des dernières années, An Giang a appliqué de manière efficace de nombreuses politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation, parallèlement à la mise en œuvre de programmes de réduction de la pauvreté. Sa campagne « Pour les pauvres - personne n’est laissé pour compte » a reçu une réponse particulièrement enthousiaste de la part de la population locale, contribuant à améliorer la vie culturelle et matérielle et à assurer le bien-être social.

Ho Van Mung a souligné que malgré une croissance économique robuste estimée à 6,54% en 2024, An Giang était confrontée à plusieurs défis sociaux, avec plus de 24.000 ménages pauvres et quasi pauvres, plus de 3.700 familles vivant dans des maisons vétustes et près de 24.400 familles pauvres qui ont besoin de soutien pour le Têt du Serpent 2025.

VNA/CVN