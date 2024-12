Informations sur une perte de sécurité lors d'un exercice dans la 7e zone militaire

Photo : Huyên Trang/VNA/CVN

Au stand de tir national de zone 3 (commune de Xuân Tam, district de Xuân Lôc, province de Dông Nai), à 20h27 le 2 décembre, comme il pleuvait abondamment et il y avait du tonnerre et des éclairs durant le processus de transport d’explosifs vers le lieu de rassemblement, le groupe de travail composé de certains militaires du bataillon 17, division 5, 7e zone militaire, a fait une pause. Soudain, l'explosif a explosé, tuant de nombreux militaires.

Dès que l’affaire s’est produite, les dirigeants de l'unité sont arrivés sur place pour s'en occuper conformément aux règlements. Le nombre total de militaires disparus est de 12 personnes, la plupart des corps ont désormais été retrouvés. L'unité continue ses recherches. La cause préliminaire déterminée : la foudre a frappé le détonateur, provoquant une explosion du détonateur électrique, ce qui a entraîné l'explosion.

Le ministère de la Défense a ordonné au commandement de la Zone militaire 7 de demander aux agences et unités compétentes d'organiser de toute urgence un examen des lieux, de rechercher les victimes et d'enquêter sur l’affaire ; de travailler avec les comités du Parti et les autorités locales pour partager la douleur des familles des victimes et appliquer les politiques appropriées. Il s’agit d’une perte grande et irréparable pour l’unité, les familles, les proches, les camarades et les coéquipiers des victimes.

Actuellement, les autorités continuent de travailler sur le lieu du drame et d'enquêter sur l'affaire. Elles continueront de mettre à jour et de fournir de plus amples informations lorsqu'elles seront disponibles.

VNA/CVN