Importance d'une technologie ferroviaire urbaine moderne

Lors de cette réunion tenue mercredi 15 mai à Hanoï, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a insisté sur la nécessité de maîtriser la technologie tout au long du cycle de vie du projet, depuis la conception et la production jusqu'à la gestion, contribuant à favoriser la formation de l'industrie ferroviaire urbaine dans le pays.

Il a demandé au ministère des Transports, ainsi qu’à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville de collaborer étroitement pour élaborer un plan directeur sur le développement ferroviaire urbain.

Le ministère des Transports est chargé de développer rapidement des mécanismes, des politiques et des cadres juridiques pour la gestion et l'exploitation du système ferroviaire urbain, de publier des normes concernant les technologies, les machines et équipements, les chemins de fer aériens et souterrains ainsi que les gares, et de promouvoir la formation de personnel pour ce secteur.

Dans le processus d’investissement dans les projets ferroviaires urbains, il est important de favoriser le développement de l'industrie de la construction des transports urbains, avec la participation des grandes entreprises nationales, selon Tran Hong Ha.

Selon le plan approuvé, Hanoï construira dix lignes ferroviaires urbaines d'une longueur totale de 417,8 km. Hô Chi Minh-Ville, elle, construira 11 lignes s'étendant sur environ 229,1 km.

À ce jour, Hanoï a mis en service une ligne, celle de Cat Linh - Hà Dông d'une longueur de 13 km. Deux autres lignes, Nam Thang Long - Trân Hung Dao et Nhôn - gare de Hanoï, totalisant 24 km, sont en construction. De son côté, Ho Chi Minh-Ville construit deux lignes - Bên Thành - Suôi Tiên et Bên Thành - Tham Luong, d'une longueur totale de 20,74 km.

Selon le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, la capitale et Hô Chi Minh-Ville devront construire 18 lignes ferroviaires urbaines supplémentaires, ce qui représente un volume de travail important qui nécessite un ensemble de solutions globales, révolutionnaires et synchrones.

VNA/CVN