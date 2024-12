Les jours de congé prolongés de 2025 contribuent à stimuler le tourisme

>> Les travailleurs auront neuf jours de congés pour le Nouvel An lunaire 2025

L'année prochaine, les employés et les travailleurs du secteur public bénéficieront d'un total de 22 jours de congé pour les jours fériés et le Nouvel an lunaire (Têt). Il s'agit de 11 jours fériés officiels et de 11 jours de congé compensatoires ou consécutifs en raison du chevauchement avec les week-ends.

Photo : VNA/CVN

Avec le calendrier rendu public tôt, les gens peuvent activement organiser leurs vacances, de la réservation des billets et des hôtels à la préparation des budgets pour leurs voyages.

Hô Xuan Phuc, directeur général de Hanotours, a déclaré que son entreprise pouvait désormais commencer à élaborer des plans d'affaires, des produits touristiques et des programmes de promotion pour 2025. Il a affirmé que l'annonce précoce aidait non seulement les entreprises à mieux se préparer, mais créait également des conditions favorables pour les voyageurs, stimulant ainsi les activités touristiques.

Les localités telles que Hanoï, Quang Ninh, Ninh Binh, Dà Nang, Khanh Hoà, Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc ont également annoncé des activités pour attirer les touristes pendant les jours de congé à l'occasion des fêtes de fin d'année et les célébrations du Nouvel an.

Photo : VNA/CVN

Une pause de neuf jours pour le Têt traditionnel, du 25 janvier au 2 février, devrait encore susciter l'intérêt des gens pour les voyages de plusieurs jours et de longue distance.

Bùi Thanh Tu, directeur marketing de BestPrice, a précisé que sa société se concentrerait sur la promotion des voyages de courte distance. Dans le même temps, elle se prépare également au Têt.

Il a déclaré que les voyages dans des pays comme la République de Corée, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie devraient devenir moins chers à cette occasion. Dans le même temps, des prix plus élevés sont attendus pour les voyages au Japon ou à Taiwan (Chine).

Les voyages nationaux en général auront des prix stables comme en 2024, a-t-il ajouté.

VNA/CVN