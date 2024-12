Hanoï

La station de Yên Xa sauve les rivières polluées

Photo : VNA/CVN

L’expérimentation de cette station durera 6 mois. Avec une capacité de 100.000 mètres cubes par jour et nuit, l’ouvrage contribuera à augmenter le taux de traitement des eaux usées de Hanoï à 40%. Il faut noter que suite à sa mise en service le matin du 1er décembre, les premiers mètres cubes d’eaux traitées ont été drainées à la rivière Tô Lich.

Auparavant, les eaux usées étaient directement rejetées à Tô Lich, causant une grave pollution de la rivière. Actuellement, grâce au système des égouts construits tout le long de la rivière, les eaux usées sont transportées vers la station de Yên Xa pour être épurées. Les eaux traitées rejoindront ensuite la rivière Tô Lich.

Le nettoyage de la rivière Tô Lich n’est réalisable que sur un long délai. Les Hanoiens s’enthousiasme de la "nouvelle vie" de Tô Lich et d’autres rivières polluées de la ville.

"À partir du 1er décembre, la station de Yên Xa fonctionnera avec une capacité de 40-50 mètres cubes par nuit et jour. Cette capacité augmentera de plus en plus pour atteindre 100.000 m3/jour et nuit", a informé Koizumi Tadao, chef du projet du lot 1.

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, en 2025, le lot 4 sur la construction du système d’égouts dans l’arrondissement de Hà Dông sera terminé, portant à 200.000 mètres cubes par jour et nuit les eaux traitées par la station de Yên Xa, a fait savoir Truong Quôc Bao, chef du Comité de gestion du système de traitement des eaux usées de Yên Xa. La capacité maximale de la station attendra 270.000 mètres cubes par jour et nuit lors que le lot 3 sera achevé en 2026.

Récemment, lors d’une séance d’inspection, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Trong Dông, a souligné l’importance de ce système de traitement des eaux usées de Yên Xa pour l’amélioration de l’environnement de Hanoï. Pourtant, il a également demandé d’accélérer la jointure de tous les égouts au réseau de ramassage. D’autre part, la station rejettera quelque 200 tonnes de boues chaque jour. Les unités concernées doivent calculer raisonnablement le traitement de ces boues.

Investissement de 16.293 milliards de dông

Le système de traitement des eaux usées de Yên Xa constitue l’un des projets les plus importants et urgents en la matière pour la capitale, avec pour l’objectif de "sauver" une série des rivières "mortes" comme Tô Lich ou Nhuê, entre autre. La station couvre une superficie de 13.8 hectares.

Le système de traitement bénéficie d’un investissement de 16.293 milliards de dôngs, mobilisé à l’aide publique au développement du Japon. Une fois achevé en 2026, le système assumera le traitement d’une grande partie des eaux usées rejetées dans les rivière Tô Lich, Lu, Set et Nhuê.

Vân Anh/CVN