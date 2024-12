Rationaliser les organes de presse relevant du gouvernement, des ministères

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la Voix du Vietnam (VOV) seront développées en tant qu’agence de presse nationale et que radio nationale, avec l’accent mis sur la presse écrite, la presse électronique et la presse parlée pour accomplir leurs tâches politiques, selon la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Trà.

Cela est inscrit dans le cadre d’un plan de rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement, élaboré par le Comité gouvernemental de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante".

La VNA et la VOV sont tenues à élaborer de manière proactive des plans de rationalisation de leurs structures organisationnelle et de réduction de la masse salariale.

Selon Pham Thi Thanh Trà, les chaînes télévisées du journal Nhân Dân (Le Peuple), de l'Assemblée nationale, de la VNA, de la VOV, de la Télévision numérique du Vietnam (VTC), mettront fin à leurs activités. Leurs fonctions et tâches connexes seront transférées à la Télévision du Vietnam (VTV) qui est tenue à développer un projet de sa restructuration.

Le gouvernement charge la VTV de développer de manière proactive un projet sur la réception des fonctions, des tâches et la restructuration de ces chaînes télévisées, afin de restructurer et simplifier fortement la structure organisationnelle, assurant un bon fonctionnement en tant que télévision nationale, avec des chaînes thématiques appropriées.

Pour les journaux et les magazines, les ministères et les agences de niveau ministériel devront œuvrer de façon de garantir que chaque ministère ou agence de niveau ministériel ne dispose que d'un seul organe de presse (journal imprimé, journal électronique et portail d’information électronique) et d’une revue scientifique spécialisée.

